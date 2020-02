Zuzana Drhová: Musíme byty stavět místo vily a továrny z 20. let?

20.2.2020 09:09

Vždyť to sama vidíte, jak je to těžké, dokonce jste na té straně, která je proti stavění bytů. Když už se někdo odhodlá, hned se lidi čertí, že né, že to tam musí zůstat jak to bylo a Vy je ještě podporujete. To, že si majitel pozemku chce rozhodnout co na jeho pozemku bude, už je vedlejší :-) Nehledě na to, že na stavbu v brownfieldu třeba vůbec investor nemusí mít peníze a má spočítané, že by tam byty neprodal za takovou cenu, aby se mu ten projekt vyplatil. Pokud jste někdy něco stavěla, třeba rodinný dům, jistě víte, jak obrovské je to vydání a jak náklady naskakují za každou "blbost". A někdo to všechno nakonec musí zaplatit a ten někdo bude právě ten, kdo si tam koupí či pronajme byt a bude překvapený, jak je v Praze strašně drahé bydlení :-)

