Jak jsem vykopal jámu na nádrž pro dešťovou vodu. Ručně

Martin Balcar 30.4.2020 19:48 Reaguje na Tomáš Pilař

Zdravím - nevím, proč vše špatně? Přepad nádrže jde pod trávník do drenážní jámy, takže se zasákne VŠE. Čerpadlo je samospouštěcí a technoloicky počítám s tím, že v teplejší zimní dny nádrž celou vyleju do trávníku - prč by to nešlo? Takže - do kanalizace nepůjde nic a vše půjde do trávníků nebo skalek - od čerpadla je roztažen systém zásakových hadic (50 metrů), takže i v zimě budu zalévat (mimo mráz). Hadice jsou vyspádovány tak, že když vypnu proud, voda vyteče do nádrže - lze to tedy i v zimě.

