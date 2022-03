Česko poslalo ukrajinským chovatelům zvířat pomoc za 165 000 korun

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Zoo v Kyjevě na starším snímku.

Pomoc za 165 000 korun dostanou z Česka ukrajinští chovatelé zvířat. Materiál, například krmiva a další veterinární potřeby, byl pořízen z veřejné sbírky. Na twitteru to oznámil ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. Sbírku vypsala pražská zoo spolu s Unií českých a slovenských zoologických zahrad (UCSZOO). Pomoc poputuje nejdříve do Polska a následně na Ukrajinu, která se od 24. února brání invazi ruské armády.

Středisko pro pomoc ukrajinským chovatelským zařízením je podle Bobka ve Varšavě. "Dnes tam ze Zoo Praha vyrazila dvě auta s nákladem o hmotnosti 2678 kilogramů v ceně 165 000 Kč, včetně DPH. Vše bylo pořízeno ze sbírky, kterou podporují všechny členské organizace UCSZOO," sdělil Bobek.

Na Ukrajině se podle dřívějšího vyjádření Bobka zejména menší chovatelská zařízení dostávají do velkých potíží. Lidé mohou posílat peníze na pomoc ukrajinským zoo do sbírky s názvem "Pomáháme jim přežít". Číslo účtu sbírky je 43-6804660247/0100, variabilní symbol je 2022 a do zprávy pro příjemce je třeba uvést "Ukrajina".

Některé zoologické zahrady v Česku, včetně Zoo Praha, rovněž nabídly uprchlíkům z Ukrajiny možnost navštívit zahrady zdarma, nebo za symbolickou jednu korunu. Pražská zoo také pošle přímou finanční pomoc ukrajinskému Ekoparku Feldman, který se nachází u Charkova. Zoo Praha kvůli ruské agresi vůči Ukrajině pozastavila členství v Euroasijské regionální asociaci zoo a akvárií (EARAZA). V Moskvě sídlící organizace funguje jako sdružení zařízení tohoto typu z někdejšího východního bloku.

