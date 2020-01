ČIŽP: Firma ze Znojemska ohrozila kvalitu vod, pokuta je 150.000

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | ČIŽP Firma Agro Boskovštejn ve své provozovně u Dyjákovic na Znojemsku podle České inspekce životního prostředí (ČIŽP) opakovaně ohrozila kvalitu podzemních vod.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Firma Agro Boskovštejn ve své provozovně u Dyjákovic na Znojemsku podle České inspekce životního prostředí (ČIŽP) opakovaně ohrozila kvalitu podzemních vod. Inspekce jí za to udělila pokutu 150.000 korun. V tiskové zprávě to včera uvedla mluvčí inspekce Radka Nastoupilová. Vyjádření společnosti se zjišťuje.

Zemědělská firma podle inspektorů neumístila zařízení, v němž se zachycují či skladují závadné látky tak, aby zabránila jejich úniku do půdy. Technická opatření skladovacího zařízení, které zajišťuje jejich odvod a zachycení v jímkách, firma také podle inspektorů neudržovala v takovém stavu, aby plnila svou funkci. V důsledku toho tyto látky podle inspektorů unikly do půdy, část závadných látek navíc firma umístila na nezajištěný terén.

Kontrolu v provozovně inspektoři uskutečnili v únoru 2019, zároveň kontrolovali opatření, která měla firma splnit z dřívějška. "Firma měla vyčistit kanalizace sloužící k odvádění závadných látek ze silážních žlabů tak, aby ze všech kanalizačních vpustí tekly do příslušné jímky. Dále měla opravit zvýšený okraj silážních žlabů, aby těsnil a závadné látky netekly do půdy," uvedl ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP Brno Tomáš Augustin. Inspektoři ale podle něj zjistili, že veškeré závadné látky splavené ze skladovacích ploch do žlabů, například směs drůbeží podestýlky, siláže, výluhu z odpadního ovoce a zeleniny nebo kalů z čističky odpadních vod, byly při čištění těchto žlabů umístěny na přilehlý nezpevněný terén.

Při stanovení výše pokuty přihlédli inspektoři i k tomu, že přestupek firma spáchala opakovaně. Za poslední tři roky firmě inspektoři za obdobné závady uložili čtyři pokuty v celkové výši 250.000 korun, firma navíc dostala pokutu 50.000 korun za nepředložení požadovaných dokladů a nesoučinnost při kontrole.

"Z uvedené geneze ukládaných pokut je zřejmé, že tento stav je setrvalý už od roku 2016 a obviněný ho pouze 'doplňuje' neplněním uložených opatření či skutečností, že za celou tuto dobu bylo zařízení provozováno bez plánu opatření pro případ havárie. Uložené pokuty neměly žádný preventivně výchovný charakter, protože nevedly k žádnému zlepšení stavu, proto byla uložena pokuta vyšší," uvedl Augustin.

reklama