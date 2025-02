Dovoz potravin a zvířat z J. Ameriky loni vzrostl o 348 milionů na 6,5 miliard korun

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Dovoz potravin a živých zvířat ze zemí Jižní Ameriky do ČR loni meziročně vzrostl téměř o 348 milionů korun na 6,55 miliardy korun, vyplývá z dat Českého statistického úřadu (ČSÚ). Potravinářská komora ČR upozornila, že Česko dováží stále více potravin ze třetích zemí, které ale nemusí splňovat stejné standardy jako v unijních zemích, například pokud jde o používání veterinárních léků či pesticidů. Dovoz potravin z jihoamerických států ze sdružení Mercosur by podle zemědělců mohla zvýšit připravovaná dohoda o volném obchodu mezi EU a státy Mercosur.Na hodnotě dovozu potravin a živých zvířat ze zemí Jižní Ameriky do Česka měly loni od ledna do listopadu největší podíl ovoce a zelenina, hodnota dovozu činila 2,8 miliardy. Na druhém místě bylo maso a masné výrobky v hodnotě téměř 1,16 miliardy korun. Loni se oproti roku 2023 dovezlo z Jižní Ameriky více masa, masných výrobků nebo cukru, dovoz ovoce a zeleniny naopak mírně poklesl.

"V zemích mimo Evropu mnohdy nedodržují welfare (životní pohoda zvířat) standardy, stavby pro zvířata například vůbec nemají potřebnou ventilaci. Často chovatelé v krmných směsích také preventivně využívají zakázaná antibiotika ke snížení úhynů nebo růstové stimulátory, díky nimž tamním chovatelům klesají náklady,“ upozornila prezidentka komory Dana Večeřová.

Vadí jí také, že česká vláda dovoz potravin ze třetích zemí neřeší, i když se k tomu zavázala v programovém prohlášení. "Na úrovni EU nedovolíme dovoz potravin ze třetích zemí, které nesplňují naše přísné standardy," napsala vláda v prohlášení.

Komora podle svého vyjádření není proti dovozům ze zahraničí a k dohodě má neutrální postoj, zároveň ale prosazuje, aby se na dovozové výrobky vztahovaly stejné požadavky jako na unijní produkci, což podle komory dohoda neřeší. Proti dohodě naopak vystupují čeští i evropští zemědělci, uskutečnilo se už i několik protestů. Farmáři se obávají ztráty konkurenceschopnosti a zvýšeného dovozu levných komodit produkovaných bez evropských standardů, což může snížit ceny na evropském trhu a v konečném důsledku vytlačit tuzemské producenty.

Podle odhadů by díky dohodě mohlo do EU zamířit mezi jednou a dvěma stovkami tisíc tun hovězího a drůbežího masa či cukru a až milion tun kukuřice.

Z dat ČSÚ vyplývá, že z Jižní Ameriky do ČR loni za leden až listopad směřovalo hovězí v hodnotě 391 milionů korun, dovoz byl meziročně o 44 milionů korun vyšší. Dovoz drůbežího loni poklesl, v uvedeném období se dovezlo drůbežího za 223 milionů. Dovoz cukru za loňský leden až listopad činil 77 milionů korun, meziročně vzrostl víc než dvojnásobně, oproti roku 2022 ale dovoz poklesl.

Česko je zcela soběstačné v produkci hovězího, mléka a mléčných výrobků nebo cukru. V případě drůbežího masa je ČR soběstačná u 60 procent, u jablek, zelí, cibule a mrkve se soběstačnost pohybuje od 50 do 67 procent.

Podle dřívějších vyjádření analytiků v důsledku dohody o volném obchodu reálně na českém trhu skončí jen malé množství komodit z jihoamerických zemí. Zároveň očekávají, že by kvůli dohodě mohly potraviny v Česku zlevnit.

Dovoz potravin a zvířat ze zemí Jižní Ameriky do ČR mezi lety 2022 a 2024

2022 2023 2024* Maso a masné výrobky 1,077.733.000 1,078.129.000 1,158.193.000 Hovězí 321,540.000 346,935.000 391,708.000 Vepřové 69,083.000 104,209.000 91,616.000 Drůbeží 282,856.000 298,853.000 223,479.000 Cukr surový 334,363.000 31,570.000 77,124.000 Zelenina a ovoce 2,830.359.000 3,359.513.000 2,830.019.000 Avokáda a manga (čerstvé i sušené) 330,303.000 391,051.000 251,933.000 Banány 1,262.751.000 1,751.322.000 1,426.503.000 Kukuřice 2,343.000 16,183.000 15,692.000

Zdroj: ČSÚ

