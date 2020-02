Dvorským nosorožcům převezeným do Tanzanie se narodilo 4. mládě

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Safari Park Dvůr Králové Vzácným nosorožcům dvourohým, kteří byli v roce 2009 převezeni ze ZOO Dvůr Králové nad Labem do tanzanského národního parku Mkomazi, se loni na konci října narodilo čtvrté mládě. Opět je to samička.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Safari Park Dvůr Králové Čtvrté mládě samičky Deborah.

Vzácným nosorožcům dvourohým, kteří byli v roce 2009 převezeni ze ZOO Dvůr Králové nad Labem do tanzanského národního parku Mkomazi, se loni na konci října narodilo čtvrté mládě. Opět je to samička. Dnes to sdělila dvorská zoo. Hlavním cílem projektu přesunu nosorožců do Tanzanie je obnovit tamní populaci nosorožců, která byla zdecimována dlouhými roky pytlačení.

Matkou loni narozené samičky je samice Deborah, otcem samec Jamie. Stejnému páru se podařilo přivést na svět mláďata už v letech 2011, 2014 a 2017. Samec Jamie navíc v roce 2016 zplodil dvě další mláďata, samičky Mobo a Georgiana, s jinými samicemi, které do Tanzanie poslala zoo v britském Port Lympne.

"Čtyři mláďata za deset let je úctyhodný výkon. Zvlášť když si uvědomíme, že březost u nosorožců trvá přibližně 16 měsíců a mládě musí po narození ještě nějaký čas zůstat s matkou," uvedl ředitel dvorské zoo Přemysl Rabas. Dvorští nosorožci dvourozí patří k východnímu poddruhu, kterému hrozí vyhynutí.

Dvorská zoo od roku 2009 postupně poslala do Tanzanie čtyři nosorožce. Samička jménem Eliška, která do Tanzanie přišla v roce 2016, rok na to uhynula po vnitřním zranění, které jí způsobil samec Monduli.

Nosorožci dvourozí se do Afriky vrátili ze Dvora Králové po pěti generacích chovu v zajetí. Prarodiče dnešních nosorožců se do Dvora Králové dostali z Afriky na přelomu 60. a 70. let minulého století, kdy je z expedic přivezl tehdejší ředitel zoo Josef Vágner.

Nosorožců dvourohých žilo na jih od Sahary v roce 1970 okolo 65.000. V důsledku nekontrolovaného lovu a pytláctví jejich stavy poklesly až na 2300 jedinců v roce 1993. Po řadě ochranářských opatření jejich počet ve volné přírodě vzrostl přes 5000. Počet zvířat východního poddruhu je ale stále odhadován na pouhých 900 jedinců.

Národní park Mkomazi je oblast o rozloze přes 3200 kilometrů čtverečních na severovýchodě Tanzanie. Plynule navazuje na území národního parku Tsavo, v sousední Keni. Tanzanská vláda v roce 1988 pověřila ochranáře Tonyho Fitzjohna, aby zpustošenou rezervaci obnovil. Fitzjohnovi se to dařilo natolik, že se suché savany Mkomazi v roce 2008 staly národním parkem. Loni v říjnu Fitzjohn předal správu a odpovědnost za nosorožčí rezervaci Mkomazi vládní organizaci TANAPA.

