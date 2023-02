Fiala: Pavel jmenuje Hladíka ministrem životního prostředí 10. března

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Kancelář KDU-ČSL Brno-město Petr Hladík.

Nový prezident Petr Pavel jmenuje Petra Hladíka (KDU-ČSL) ministrem životního prostředí den po své inauguraci v pátek 10. března. Na dnešní tiskové konferenci po jednání s Pavlem to oznámil předseda vlády Petr Fiala (ODS). Premiér Hladíka do funkce navrhl na konci loňského roku, odmítl jej ale jmenovat dosluhující prezident Miloš Zeman. Pavel následně termín potvrdil na twitteru

"Takto důležitá oblast nemůže zůstat bez odpovědného řízení," uvedl k termínu Hladíkova jmenování Pavel.

Za jeden z hlavních důvodů pro nejmenování Hladíka Zeman považoval to, že mu policie prohledala kancelář a zabavila počítač kvůli kauze přidělování městských bytů v Brně. Řízením ministerstva byl pověřen vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL), který Hladíka následně jmenoval svým náměstkem. Získal maximální rozsah kompetencí, které může ministr na svého náměstka převést.

Lidovci navrhli Hladíka jako nástupce Anny Hubáčkové (za KDU-ČSL) loni v říjnu. U jeho nominace setrvali i poté, co policie v brněnské kauze zasahovala i v Hladíkově kanceláři, z ničeho jej ale neobvinila. Fiala poslal návrh na Hladíkovo jmenování Zemanovi koncem roku poté, co počkal na případný posun v kauze.

Zeman měl kromě této záležitosti k Hladíkovi i další výhrady. Má podle něj nedostatečné vzdělání v oboru životního prostředí a ve stranickém tisku publikoval inzerát, kterým hledal náměstka a další spolupracovníky pro svůj budoucí tým na ministerstvu, ač ještě nebyl jmenován.

KDU-ČSL tehdy označila Zemanovo rozhodnutí Hladíka nejmenovat za protiústavní. Pokud by zbýval delší čas do konce prezidentova mandátu, trvali by lidovci na kompetenční žalobě.

