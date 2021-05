Kvůli protestu Poláků byl na Liberecku uzavřený přechod u Hrádku nad Nisou

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | MEDIA WNET / Flickr Důl Turów v polském příhraničí nedaleko Hrádku nad Nisou zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu, obojí vlastní společnost PGE. České úřady se na unijní justici obrátily letos v únoru s žalobou proti rozšiřování dolu, které podle nich ohrožuje kvalitu pitné vody pro obyvatele Libereckého kraje.

Silniční provoz na česko-polské hranici u Hrádku nad Nisou na Liberecku včera víc než čtyři hodiny blokoval polský protest na podporu těžby v hnědouhelném dolu Turów. Provoz na mezinárodní silnici byl obnoven po 18:00. Dopravu policisté odkláněli, netvořily se tam proto kolony, řekla ČTK regionální mluvčí policie Ivana Baláková. "Nenastal dopravní kolaps jako při protestu v březnu," dodala.

Tehdy se na silnici vytvořila při dvouhodinovém protestu několikakilometrová fronta, tentokrát policisté už před hranicemi naváděli motoristy na objízdné trasy. Řidiči osobních aut mohli využít starý hraniční přechod v Hrádku na německou Žitavu. Kamiony tudy ale nemohou, k cestě do Polska nebo Německa tak musely využít hraniční přechody přes Harrachov na Jablonecku nebo Rumburk na Děčínsku.

Důvodem protestu svolaného organizací Ruce pryč od Turówa je fakt, že soud EU nařídil uzavření dolu Turów jako předběžné opatření do vydání verdiktu, kterým má rozhodnout o české žalobě. Průjezdu z české silnice 35 od Hrádku na polskou 332 bránila 22. března i dnes kolona pomalu jezdících vozidel. Protestující jezdili v Polsku mezi kruhovými objezdy v Kopačově (Kopaczowě) a Sieniawce nedaleko hranic. Další česko-polské hraniční přechody v regionu, pro auta či pěší, blokáda nezasáhla. Policie dříve upozorňovala, že se protest možná rozšíří i na hraniční přechod Habartice-Zavidów nedaleko Frýdlantu na Liberecku, kde průjezdu aut po silnici 13 měli bránit přecházející lidé. Podle Balákové tam ale nic takového nezaznamenali.

"Rozumím tomu, že se horníci, hornické odbory, část obyvatel Bogatyně rozhodli tímto způsobem vyjádřit, že zůstali sami v tom problému. Přestože jim rozumím, tak česká strana není ta, která je za současnou situaci zodpovědná. Kdyby se jednalo o český důl a polskou vodu, tak pevně věřím, že mí kolegové na druhé straně hranice by dělali úplně to stejné co dělám já, tedy hájili zájmy svých občanů," řekl k blokádě ČTK liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj), který dnes vyrazil do Polska, aby se s demonstranty setkal.

Důl Turów v polském příhraničí nedaleko Hrádku nad Nisou zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu, obojí vlastní společnost PGE. České úřady se na unijní justici obrátily letos v únoru s žalobou proti rozšiřování dolu, které podle nich ohrožuje kvalitu pitné vody pro obyvatele Libereckého kraje. Polsko podle české strany porušuje unijní právo tím, že umožnilo pokračování těžby bez posouzení jejího vlivu na životní prostředí. Varšava to odmítá a nedávno schválila prodloužení provozu dolu do roku 2044. Důl zavřít nechce. Polský premiér Mateusz Morawiecki uvedl, že uzavření dolu a elektrárny by ohrozilo energetickou bezpečnost Polska a připravilo o práci 5000 lidí.

Morawiecki po pondělním jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) v Bruselu uvedl, že dohoda je blízko. "Ve výsledku této dohody ČR souhlasila, že stáhne žalobu podanou k Soudnímu dvoru EU. Tato dohoda počítá především s dlouhodobými projekty s účastí polské strany ve výši do 45 milionů eur (asi 1,1 miliardy Kč), se spolufinancováním těchto projektů polskou stranou," řekl polský premiér podle agentury PAP. Babiš to dnes odmítl. "Žádnou žalobu stahovat nebudeme ... nic takového nebude, to vylučuji," prohlásil. Na tahu je podle něj polská strana s návrhem řešení.

