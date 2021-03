Lesy ČR zvýší zalesnění skoro o třetinu na rekordních 21.000 ha Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Lesy ČR V nových výsadbách v nižších polohách podle Jouklové dominuje se čtvrtinovým podílem dub. Ve středních polohách především buk s 20 procenty a dále borovice a javor, každý druh s asi osmi procenty. Dále státní lesníci sázejí lípu, olši, modřín, jedli, douglasku, třešeň, topol. Smrk má významnější zastoupení především v chladnějších a vyšších polohách, a to zhruba 19 procent. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Státní podnik Lesy České republiky (LČR) letos hodlá zalesnit rekordních 21 000 hektarů holin. Proti loňskému zalesnění 16 000 hektarů to představuje nárůst o 31 procent. Plocha holin kvůli masivní těžbě kůrovcového dřeva ke konci loňského roku ve státních lesích vzrostla o šest procent na 32 544 hektarů, sdělila mluvčí LČR Eva Jouklová. LČR patří téměř polovina lesů v ČR. Jarní výsadby již začaly. Na letošní zalesnění státní podnik a jeho smluvní partneři použijí kolem 85 milionů sazenic stromků, zatímco loni vysázeli 74 milionů stromků. "Při obnově lesa používáme směs dřevin, která odpovídá místním podmínkám. Listnáče v obnově tvoří 67 procent, jehličnany 33 procent," uvedla mluvčí. U přibližně 3500 hektarů podnik použije přirozenou obnovu, kdy na připravenou plochu nechají lesníci nalétnout semena z již vzrostlých stromů takzvaného mateřského porostu. V nových výsadbách v nižších polohách podle Jouklové dominuje se čtvrtinovým podílem dub. Ve středních polohách především buk s 20 procenty a dále borovice a javor, každý druh s asi osmi procenty. Dále státní lesníci sázejí lípu, olši, modřín, jedli, douglasku, třešeň, topol. Smrk má významnější zastoupení především v chladnějších a vyšších polohách, a to zhruba 19 procent. "Druhově i věkově pestré porosty budou odolnější vůči klimatické změně a současně zajistí dostatečnou produkci dřeva," uvedla mluvčí. Do zalesnění se již pustily i Městské lesy Hradce Králové. Letos počítají s obnovou přibližně 20 hektarů lesa, z nichž přirozená obnova zajistí asi polovinu. "Začali jsme s výsadbami borovice lesní na rekultivovaném písníku Marokánka," řekl ČTK nadlesní podniku Tomáš Jankovský. Přes 90 procent nových výsadeb budou, stejně jako v minulých letech, tvořit listnáče, především duby a javory. Borovici patří přirozená obnova. "S pořízením sadebního materiálu letos problémy nebyly, sehnat šel skoro jakýkoliv druh," uvedl Jankovský. Prioritou lesníků je nadále zvládnutí kůrovcové kalamity rychlou těžbou napadených porostů. "Snad máme nejhorší za sebou, ale závisí to do značné míry na rychlém zpracování napadeného dříví všemi vlastníky a i na počasí v letošním roce," uvedla mluvčí státních lesů. Kalamita podle Lesů ČR nyní kulminuje v Ústeckém a Libereckém kraji. "Konkrétně na Děčínsku v těsné blízkosti národního parku (České Švýcarsko), dále na Českolipsku a Liberecku," uvedla Jouklová. Lesy ČR loni zvýšily těžbu dřeva o tři procenta na rekordních 14,35 milionu metrů krychlových. Nepokračoval tak razantní nárůst z roku 2019, kdy těžba kvůli masivnímu šíření kůrovce vzrostla meziročně o 30 procent na 13,9 milionu metrů krychlových. reklama Zdeněk Rychtera tisknout poslat Sdílet BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

