Na výměnu kotlů se v Plzeňském kraji vyplatilo přes 460 milionů

Na výměnu starých kotlů na tuhá paliva za ekologičtější způsob vytápění se dosud v Plzeňském kraji vyplatilo ve dvou výzvách na dotacích pro 4178 žadatelů téměř 462 milionů korun. Do poslední třetí výzvy, do níž se lze hlásit do 30. září, zatím podalo požadavky na příspěvek 2652 žadatelů v celkové výši téměř 307 milionů korun, řekla ČTK krajská radní odpovědná za životní prostředí Radka Trylčová (ODS).

V první vlně kraj rozdělil 2140 žadatelům dotace 245,4 milionu korun, ve druhé vlně to bylo pro 2038 žadatelů dohromady 216,6 milionu korun. Žádosti kraj přijímá elektronickou formou, v prvních dvou kolech se částka vyčerpala po několika dnech, kraj ale dál přijímal žádosti do takzvaného zásobníku. Z něj případně uspěli další žadatelé, když kraj odstranil duplicitní žádosti nebo když někteří úspěšní žadatelé včas nesplnili podmínky pro přiznání dotace nebo od smlouvy odstoupili.

Podle Trylčové je v kraji největší zájem o výměnu neekologického kotle za tepelné čerpadlo. Průměrná výše přiznané dotace je 110.000 korun na jednu žádost, maximální možná výše dotace je 127 500 korun, uvedla radní. Kraj provádí kontroly během výměny kotlů i v době udržitelnosti, tedy do pěti let od uzavření smlouvy.

Domácí kotle na tuhá paliva jsou vedle dopravy významným zdrojem znečištění ovzduší. V Plzeňském kraji se to týká především Plzně, ale i menších obcí. "V rámci stávajícího operačního programu Životní prostředí již nedojde k vyhlášení další výzvy. Ale jako člen monitorovacího výboru jsem prosazovala pokračování v podpoře na výměnu neekologických kotlů v domácnostech v dalším programovacím období, a tak zájemci o výměnu kotle

