Olympijské hry mají významný vliv na životní prostředí, uvedl odborník z AV ČR

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Pořádání olympijských her má významný negativní vliv na životní prostředí. Do budoucna bude kvůli změnám klimatu ubývat míst, kde se budou moci konat. V rozhovoru, který ČTK poskytla Akademie věd ČR (AV ČR), to řekl expert Martin Klement z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR."Olympijské hry výrazně ovlivňují životní prostředí, samozřejmě zároveň životní prostředí má vliv i na hry samotné. Do budoucna se předpokládá, že bude méně míst, jak pro letní, tak i pro zimní hry - kvůli změnám klimatu," uvedl Klement. Podle něj je nutné vzít v potaz také fakt, že aby se v nějakém městě mohla olympiáda konat, musí se postavit stadiony, infrastruktura a olympijské městečko pro sportovce.

Zároveň se proto, aby vznikla nějaká sportoviště, velmi často zasahuje do okolní krajiny. Dělo se to podle něj například při letních olympijských hrách v Riu de Janeiro v roce 2016 nebo při zimních hrách v Jižní Koreji v roce 2018, kde byla stržena celá jedna stěna pohoří, aby mohly vzniknout skokanské můstky.

Jako další aspekt Klement poukázal na uhlíkovou stopu. "Na olympijské hry navíc přijíždí tisíce sportovců a diváků. Povětšinou cestují letadlem, což má také ekologickou stopu kvůli emisím skleníkových plynů z letecké dopravy, které zhoršují klimatickou změnu," řekl.

Nicméně expert připomněl i historický paradox, kdy olympijské hry podle něj měly naopak příznivý vliv na životní prostředí. "Na konci 80. let 20. století se zvažovalo, kde by se hry měly konat. Do uchazečského procesu se přihlásilo jihoněmecké město Berchtesgaden. Vznikla tam skupina, která byla proti a zahájila vlivnou kampaň s argumentem na dopad na jedinečné životní prostředí a lesy," uvedl.

"Ačkoliv existovala skupina lobbistů, kteří ve městě z různých důvodů konání her chtěli, tak na počátku 90. let UNESCO prohlásilo město biosférickou rezervací, což znemožnilo být hostitelem podobných akcí. Paradoxně tak olympijské hry přispěly k faktu, že vznikla další chráněná oblast," dodal Klement. Letní olympiáda v roce 1992 se následně konala ve španělské Barceloně.

Přečtěte si také | Umělý sníh nás utvrzuje v představě, že s klimatem je všechno v pořádku

Letos se uskuteční letní olympijské hry v Paříži. Slavnostní zahájení bude v pátek 26. července, zakončení se uskuteční v neděli 11. srpna. Francouzská metropole se stane druhým městem v historii, kde se hry budou konat potřetí.

reklama