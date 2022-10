Rybáři ve středních Čechách začali vysazovat malé pstruhy, bude jich téměř 11 400

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Rybáři na Mnichovohradišťsku včera vypustili do říček Mohelka a Zábrdka 2000 malých pstruhů obecných potočních. Další by měli do potoků a řek v jižních oblastech Středočeského kraje nasadit v příštím týdnu. Celkem se jich tak do řek a potoků dostane téměř 11 400. Na nákup násady dostal Český rybářský svaz dotaci 150 000 korun od Středočeského kraje, informoval ČTK mluvčí hejtmanství David Šíma.

"Pstruh obecný potoční býval běžnou rybou, která bohužel z vodních toků mizí. Možnou záchranou druhu je opakované vysazení nové násady," uvedla krajská radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková (Piráti). Pstruhům se daří v tocích, kde je po celý rok dostatek vody. Další násada se podle Skopalíkové rozveze do potoků a říček u Týnce nad Sázavou, na Benešovsku, Příbramsku a Hořovicku.

Rybáři letos a v následujících dvou letech vysadí roční a dvouletou násadu o minimální velikosti 15 centimetrů. "Tím by mělo dojít k vytvoření reprodukceschopného generačního hejna pstruha obecného potočního," doplnila radní.

Středočeský kraj v minulosti podpořil vysazování takzvaných reofilních ryb, které žijí ve vodě s větším průtokem.

