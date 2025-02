Sněmovní hospodářský výbor přerušil projednávání novely lex plyn do 20. února

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Sněmovní hospodářský výbor minulý týden přerušil projednávání novely energetického zákona, která má přispět k rychlejší výstavbě paroplynových elektráren. Tyto zdroje by měly zajistit dostatečnou kapacitu pro výrobu elektřiny při očekávaném útlumu uhlí. K poslanecké předloze zvané lex plyn, jež by mohla zkrátit povolovací procesy až o pět let, se členové výboru vrátí 20. února. Nyní mohou předkládat případné pozměňovací návrhy.Plynové zdroje mají podle předkladatelů v čele s ministrem průmyslu a obchodu Lukášem Vlčkem (STAN) hrát klíčovou roli hlavně jako záloha schopná stabilizovat proměnlivou výrobu z obnovitelných zdrojů. "Navrhovaná právní úprava energetického zákona reaguje na situaci na energetickém trhu, která vyžaduje přijmout opatření zajišťující energetickou bezpečnost ČR. Opatření by měla zahrnovat zajištění stability a spolehlivé dodávky energie pro spotřebitele a podniky," napsali poslanci ve zdůvodnění.

Energetický regulační úřad (ERÚ) by podle novely mohl v případě naléhavé potřeby a ve veřejném zájmu uložit držiteli licence na výrobu elektřiny povinnost vyrábět elektřinu nad rámec licence. Vysvětlují to tím, že vzhledem k vysokému podílu uhelných zdrojů na výrobě elektřiny existuje riziko, že neřízené odstavení uhelných zdrojů by mohlo ohrozit spolehlivost dodávek elektřiny a snížit energetickou bezpečnost. Výrobce elektřiny, na kterého tato povinnost dopadne, bude mít právo na úhradu ztráty nebo přiměřeného zisku.

Investor do plynové elektrárny bude muset v žádosti o autorizaci uvést informaci o předpokládaném výběru dodavatele této elektrárny. Žadatel také bude muset po dobu výstavby a údržby takové elektrárny plnit požadavky na bezpečnostní zájmy státu, které mu stanoví ministerstvo průmyslu.

Vláda doporučila vyřešit v předloze rozpory se stavebním zákonem, správním řádem i vazbu na mezinárodní závazky týkající se ochrany životního prostředí. Podle vlády je také nutné vyjasnit, zda je navrhovaná právní úprava v souladu s unijním právem.

