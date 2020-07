Stát dá na obecní silnice poničené převozem dřeva 140 milionů korun

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz Vzhledem k tomu, že kůrovcová kalamita se rozšiřuje i do dalších oblastí, v další výzvě by měla podpora pokrýt případné požadavky dalších obcí a postupně také ostatní kraje

Stát poskytne letos 140 milionů korun obcím, jejichž silnice a cesty poničila těžká technika s naloženým kůrovcovým dřívím. Dotace se zatím bude týkat jenom Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje. Kraje se státem by měly uhradit 80 procent z oprav, pětinu obce. Celkem by tak mělo jít na opravu přes 230 milionů Kč. Návrh ministerstva zemědělství a pro místní rozvoj schválila v červnu vláda. Ta uvedla, že její ministerstvo výzvu připraví a vyhlásí, co nejdříve.

O peníze obce budou moci požádat prostřednictvím programu Podpora rozvoje regionů 2019+. Ministerstva podle materiálu vycházejí ze tři roky starých údajů, odhady se pak dělaly před dvěma roky. Podle nich ve třech nejpoškozenějších krajích, tedy v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském, činila škoda na silnicích zhruba 340 milionů korun.

Ve Zlínském kraji nahlásilo poškození komunikací se škodou 33 milionů Kč ve své správě 18 obcí, v Olomouckém kraji 21 obcí se škodou za více než 112 milionů Kč, v Moravskoslezském za 192 milionů korun. "Odhady byly činěny v roce 2018, lze proto předpokládat, že škody na místních komunikacích, a to nejen v uvedených třech nejvážněji zasažených krajích, dále narostly v souvislosti s pokračujícím postupem kůrovcové kalamity a jejím řešením. S velkou pravděpodobností bude nutné řešit stejné potíže také v dalších krajích," uvedly ministerstva.

Kůrovcová kalamita později pokračovala, například na jižní Moravě se loni vytěžilo 3,39 milionu metrů krychlových, což je téměř o polovinu více než v roce předchozím a čtyřnásobek průměrné těžby let předchozích. Před kůrovcovou kalamitou roční těžba byla zhruba 800.000 metrů krychlových.

"Vzhledem k tomu, že kůrovcová kalamita se rozšiřuje i do dalších oblastí, v další výzvě by měla podpora pokrýt případné požadavky obcí na území dalších obcí s rozšířenou působností (ORP) ve třech nejpostiženějších krajích a postupně také ORP z ostatních krajů, které jsou rovněž výrazně postiženy kůrovcovou kalamitou s předpokládanými dopady na stav místních komunikací," dodaly úřady.

Podle zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) státní podnik Lesy ČR reagoval na kůrovcovou kalamitu pomalu. Kalamita začala gradovat v roce 2016, systémové řešení přijaly Lesy ČR ale až v roce 2019 ve strategii na léta 2019 až 2024, uvedl NKÚ. Podle něj ministerstvo zemědělství podnik nenutilo, aby postupoval v řešení razantněji. Ministerstvo uvedlo, že NKÚ nekonstatuje porušení předpisů nebo nehospodárné využití peněz. Politici označují současnou kůrovcovou kalamitu za nejhorší v historii.

