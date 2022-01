U Prahy pokračuje pátrání po medvědovi, svědek jej údajně viděl u Brandýsa nad Labem

Břetislav Machaček 17.1.2022 11:23 Reaguje na Pavel Hanzl

Děláte chybu. Příspěvek bývá celek, kde vše

souvisí se vším a vytrhnout si pouze část

a na ni reagovat, je vždy chybou i u jiných

diskutérů. Buď číst celý a reagovat a nebo

nic a mlčet. Je to jako s detektivkou, když

čtete začátek a konec a povíte o ní, že je

to klišé o činu a pachateli. Co je motivem

vás nezajímá a ani souvislosti činu. Ty

dlouhé příspěvky píši pro ty, kteří chtějí

znát motiv a souvislosti. Se štěky si vystačí ti, kteří nechtějí diskutovat, ale chtějí

pouze diskusi vyostřit do konfrontační

roviny. Na vás konkrétně jsem se zaměřil,

protože ač slušně, tak umíte provokovat

opakováním mnohokrát vyvrácených nesmyslů.

Mi stačí pouze sledovat ty vaše přešlapy a neustále vám je připomínat. A to je to, co

vás na mně vytáčí, že vám ty přešlapy stále

připomínám, když sám postrádáte sebereflexi.

Ale nejste tu sám. Těch mudralů nachytaných

"na hruškách" tu je víc, kteří odpověď mají

pouze vyčtenou z příruček a mozek používají

pouze k opakování cizích mouder. Dočetl jste

to celé?

