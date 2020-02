Výrobce letadel Zlin Aircraft dostal od ČIŽP pokutu 120.000 Kč

Zdroj | ČIŽP Česká inspekce životního prostředí uložila pokutu 120.000 korun výrobci letadel ZLIN AIRCRAFT z Otrokovic na Zlínsku. Firma podle inspekce provozovala elektrickou vypalovací pec v lakovně bez povolení provozu, také neměnila dostatečně často filtry s aktivním uhlím sloužící k zachycování emisí.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) uložila pokutu 120.000 korun výrobci letadel ZLIN AIRCRAFT z Otrokovic na Zlínsku. Firma podle inspekce provozovala elektrickou vypalovací pec v lakovně bez povolení provozu, také neměnila dostatečně často filtry s aktivním uhlím sloužící k zachycování emisí. Navíc v roce 2018 nedodržela každoroční interval pro jednorázové měření emisí celkového organického uhlíku. Podle inspekce tak porušila zákon na ochranu ovzduší. Včera to v tiskové zprávě sdělila mluvčí inspekce Alžběta Šírková. Vyjádření firmy se zjišťuje.

Inspektoři při kontrole v červnu 2019 zjistili, že lakovna používala elektrickou vypalovací pec bez příslušného povolení provozu. "V peci se vypalovaly výrobky, které byly nalakovány nátěrovými hmotami v lakovací a sušící kabině, která je vyjmenovaným stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší. Tím pádem se zdrojem znečišťování ovzduší stala i elektrická pec jako součást technologického vybavení lakovny, kterou je možné provozovat jen na základě povolení provozu," uvedla Šírková.

ČIŽP také zjistila, že na dvou vzduchotechnických výstupech z pece do ovzduší nebyly změřeny emise celkového organického uhlí. Firma podle inspekce porušila dvě podmínky povolení provozu lakovny, když nedodržela počet předepsaných výměn aktivního uhlí v patronách, které jsou umístěné v lakovací a sušící kabině, a neudržovala požadovanou teplotu odpadní vzdušiny vedoucí do filtrů s náplní aktivního uhlí.

"V rámci kontroly jsme zjistili, že v lakovací a sušící kabině probíhá sušení při teplotách v rozmezí od 30 do 60 stupňů Celsia, přičemž požadovaná teplota je maximálně do 25 stupňů Celsia. Vyšší teploty způsobí, že uhlí do sebe nenasytí těkavé organické látky, které pak spolu s ním v podobě odpadní vzdušiny unikají do okolního ovzduší. Tím dochází k navýšení znečištění emisemi," uvedl ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP Brno Tomáš Augustin.

ZLIN AIRCRAFT vyrábí výcviková, akrobatická a víceúčelová letadla. Firma funguje od roku 2009 a navazuje na tradici Jana Antonína Bati, který založil společnost vyrábějící letadla stejnojmenné značky v roce 1934. Obrat firmy v roce 2018 činil přes 118 milionů korun, společnost zaměstnávala 122 lidí.

reklama