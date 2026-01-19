Vlády se dnes zúčastnil také zmocněnec pro klimatickou politiku Filip Turek
Premiér Andrej Babiš (ANO) minulý týden označil jmenování Turka zmocněncem za dočasné řešení. Na dotaz, zda ponese znovu na Hrad návrh na jmenování Turka ministrem životního prostředí, dnes řekl, že ne. "Tato situace de facto nemá řešení. Já žádné jiné řešení neznám, nemám od Motoristů žádný návrh, co bych měl dělat," uvedl premiér. Doplnil, že od této záležitosti chce mít konečně pokoj.
Motoristé svého čestného prezidenta Turka chtěli na pozici ministra životního prostředí, prezident Petr Pavel ho ale opakovaně odmítl jmenovat. Zdůvodnil to tím, že poslanec opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu. Počet, intenzita a dlouhodobý charakter tohoto chování svědčí o tom, že v jeho případě nejde o jednorázové excesy kupříkladu z mladické nerozvážnosti, uvedl prezident v dopisu, který již dříve zaslal premiérovi Babišovi.
Motoristé kritiku odmítají a na Turkově nominaci trvají. Životní prostředí má zatím na starosti šéf diplomacie Petr Macinka (Motoristé).
