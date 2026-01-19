https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vlady-se-dnes-zucastnil-take-zmocnenec-pro-klimatickou-politiku-filip-turek
Vlády se dnes zúčastnil také zmocněnec pro klimatickou politiku Filip Turek

19.1.2026 18:22 | PRAHA (ČTK)
Diskuse: 8
Foto | Miloslav Rejha (User:M.Rejha) / Wikimedia Commons
Dnešního jednání vlády se zúčastnil také zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek (za Motoristy), kterého vláda do této pozice jmenovala minulé pondělí. Do Strakovy akademie Turek dorazil už na ranní zasedání koaliční rady. ČTK napsal, že na jednání kabinetu zůstal. Na dotaz, zda kvůli nějakému zvláštnímu tématu, nereagoval.
 
To, že Turek na jednání zůstal, vyplývá ze zveřejněné fotografie.

Premiér Andrej Babiš (ANO) minulý týden označil jmenování Turka zmocněncem za dočasné řešení. Na dotaz, zda ponese znovu na Hrad návrh na jmenování Turka ministrem životního prostředí, dnes řekl, že ne. "Tato situace de facto nemá řešení. Já žádné jiné řešení neznám, nemám od Motoristů žádný návrh, co bych měl dělat," uvedl premiér. Doplnil, že od této záležitosti chce mít konečně pokoj.

Motoristé svého čestného prezidenta Turka chtěli na pozici ministra životního prostředí, prezident Petr Pavel ho ale opakovaně odmítl jmenovat. Zdůvodnil to tím, že poslanec opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu. Počet, intenzita a dlouhodobý charakter tohoto chování svědčí o tom, že v jeho případě nejde o jednorázové excesy kupříkladu z mladické nerozvážnosti, uvedl prezident v dopisu, který již dříve zaslal premiérovi Babišovi.

Motoristé kritiku odmítají a na Turkově nominaci trvají. Životní prostředí má zatím na starosti šéf diplomacie Petr Macinka (Motoristé).

AL

Alena Lyskova

19.1.2026 20:08
Proč by nosil stejné jméno dvakrát? Jednou stačí má to dokonce písemně. Je třeba jen počkat až Pert Pavel (nebo píše pan Kolář)příjde k rozumu. To máte jak s neposlušným harantem. Řeknete jednou, pak je třeba párkrát se připomenot avšak trvat na svém dokud mu nedojde je, že zbytečné se vspouzet.
PE

Petr Elias

19.1.2026 20:43 Reaguje na Alena Lyskova
Nevím, ale nepamatuji se, že byste takhle pištěla, když kořala v kómatu nejmenoval několik ministrů... :D
PE

Petr Elias

19.1.2026 20:41
Takže z veřejných peněz platíme velké přiblblé hranaté nacistické děcko, které stejně nikdo na úřadě nebude a nesmí poslouchat. :D :D
MK

Majka Kletečková

19.1.2026 22:00 Reaguje na Petr Elias
Prezident nás zachránil před usazením přerostlého puberťáka s nacistickou pověstí do ministerského křesla. Jsem za to Petru Pavlovi vděčná, ukázal se být v tomto poslední pojistkou.

Toho macinkování si asi ještě hodně užijeme.
ss

smějící se bestie

19.1.2026 23:32 Reaguje na Majka Kletečková
Bere vás to voba hezky,
dejte pozor, aby vám to
nezůstalo !
PE

Petr Elias

20.1.2026 00:05 Reaguje na smějící se bestie
To víš že jo ty chudáku. :D
ad

19.1.2026 21:24
Agent Pávek, který schvaloval okupaci ČR kádruje Turka za něco za co není ani obžalován. Rozhovor https://www.youtube.com/watch?v=84JzZsA5uOk
ss

smějící se bestie

19.1.2026 23:32 Reaguje na
1*
Pražská EVVOluce

