AFP: Severozápadní část Středomoří zasáhla vlna veder s rekordní intenzitou
"Pokud spočítáme průměrnou intenzitu, dostaneme 5,2 stupně, a pokud provedeme stejný výpočet pro ostatní roky, vidíme, že se jedná o rekord," uvedl výzkumník Justino Martínez. "Tento rekord z velké části způsobila vlna veder, kterou Evropa právě zažila. Průměrná hodnota této vlny je z hlediska intenzity vyšší než jakýkoli jiný průměr, který jsme dosud zaznamenali," dodal.
Tato mořská vlna veder začala po silném vedru, které už několik dní sužuje řadu evropských zemí. "Vlna atmosférického tepla, která pokrývala Francii a celou střední Evropu, při přechodu k Středozemnímu moři zasáhla celou jeho severozápadní část," řekl Martínez s tím, že jiné oblasti moře byly zasaženy mnohem méně.
V severozápadní části Středomoří zatím tyto vrcholy intenzity překonaly hodnoty zaznamenané po vlně veder v Evropě v roce 2003, jež sice trvala mnohem déle, ale léto ještě zdaleka neskončilo, podotkl výzkumník.
Světová zdravotnická organizace (WHO) oznámila, že od 21. června bylo v Evropě zaznamenáno přes 1300 úmrtí navíc, což lze připsat vlně veder. Ta je nejintenzivnější v evropských dějinách, dodali vědci s tím, že by v tomto ročním období nebyla možná, kdyby nedošlo ke klimatickým změnám.
ICM je největším centrem mořského výzkumu v rámci Španělské národní vědecké radě (CSIC).
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