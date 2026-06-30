https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/afp-severozapadni-cast-stredomori-zasahla-vlna-veder-s-rekordni-intenzitou
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

AFP: Severozápadní část Středomoří zasáhla vlna veder s rekordní intenzitou

30.6.2026 19:46 (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Clark & Kim Kays / Flickr
Severozápadní část Středozemního moře zasáhla vlna veder, která dosáhla pro tuto oblast rekordní intenzity. Průměrný rozdíl oproti normálním, takzvaným klimatologickým hodnotám činil 5,2 stupně Celsia, jak vyplývá z údajů španělského Institutu mořských věd (ICM) citovaných agenturou AFP.
 
Údaj se vypočítává jako rozdíl mezi průměrnou teplotou očekávanou pro dané datum v určité oblasti a teplotou, která byla nakonec naměřena. Tento rozdíl v pondělí dosáhl v průměru 5,2 stupně Celsia v severozápadní části Středozemního moře, která se rozprostírá především v oblasti severně od Baleárských ostrovů po Korsiku a Sardinii na východě.

"Pokud spočítáme průměrnou intenzitu, dostaneme 5,2 stupně, a pokud provedeme stejný výpočet pro ostatní roky, vidíme, že se jedná o rekord," uvedl výzkumník Justino Martínez. "Tento rekord z velké části způsobila vlna veder, kterou Evropa právě zažila. Průměrná hodnota této vlny je z hlediska intenzity vyšší než jakýkoli jiný průměr, který jsme dosud zaznamenali," dodal.

Tato mořská vlna veder začala po silném vedru, které už několik dní sužuje řadu evropských zemí. "Vlna atmosférického tepla, která pokrývala Francii a celou střední Evropu, při přechodu k Středozemnímu moři zasáhla celou jeho severozápadní část," řekl Martínez s tím, že jiné oblasti moře byly zasaženy mnohem méně.

V severozápadní části Středomoří zatím tyto vrcholy intenzity překonaly hodnoty zaznamenané po vlně veder v Evropě v roce 2003, jež sice trvala mnohem déle, ale léto ještě zdaleka neskončilo, podotkl výzkumník.

Světová zdravotnická organizace (WHO) oznámila, že od 21. června bylo v Evropě zaznamenáno přes 1300 úmrtí navíc, což lze připsat vlně veder. Ta je nejintenzivnější v evropských dějinách, dodali vědci s tím, že by v tomto ročním období nebyla možná, kdyby nedošlo ke klimatickým změnám.

ICM je největším centrem mořského výzkumu v rámci Španělské národní vědecké radě (CSIC).

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Mar Menor ve Španělsku Foto: Javiertxo94 Flickr Globální teploty hladiny moře překonaly rekordy z minulých let, uvádí Copernicus zalévání Foto: RyanMcGuire Pixabay Správci brněnské zeleně v horku intenzivněji zalévají stromy, pracují i v noci Teploměr Foto: Lukassek Shutterstock AFP: V Maďarsku padl teplotní rekord, na severu země naměřili 42 stupňů Celsia

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist