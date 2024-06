Anketu o antiekologický výrok roku může vyhrát i Klaus či Babiš

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Anketu Zelená perla o antiekologický výrok za rok 2023 může vyhrát i bývalý prezident Václav Klaus nebo předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Ve finále je 18 výroků od 17 lidí, z nich vítěze vybere komise, uvedl za pořadatelský spolek Děti Země Miroslav Patrik.Do ankety lidé zaslali 30 výroků od 17 lidí, do finále postoupilo 18 výroků. Mezi kandidáty jsou vedle Klause či Babiše i místopředseda Poslanecké sněmovny Karel Havlíček (ANO), starosta Hluboké nad Vltavou a senátor Tomáš Jirsa (ODS), předsedkyně KSČM Kateřina Konečná či poslanci Evropského parlamentu Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) a Alexandr Vondra (ODS).

Výroky z roku 2023 mohla veřejnost zasílat do 13. června, vítěze pořadatelé vyhlásí příští pátek. Patrik už dříve uvedl, že mezi žhavými kandidáty na Zelenou perlu může být Havlíček, který v prosinci 2023 po letech přípravy dálnice D52 z Pohořelic do Mikulova prohlásil, že "v tuto chvíli nejkritičtější úsek je místo přes přehradu, které stálo mnoho let díky aktivitám ekologických vyděračů a aktivistů. Nyní se situace jeví tak, že by byla šance se přes ni dostat po roce 2026, 2027 a pak už by to bylo otázka tří čtyř let."

Cenu za loňský rok dostal někdejší primátor Českých Budějovic a nynější městský a krajský zastupitel Jiří Svoboda (ANO), který v týdeníku Respekt uvedl, že řeky ve městě jsou nákladnou dopravní překážou a že by plocha lépe posloužila jako parkoviště.

Spolek dříve organizoval i oceňování antiekologických činů Ropák roku. Předloňský 30. ročník byl ale poslední, podle pořadatelů anketa splnila svůj porevoluční účel.

