Arcibiskupské lesy chtějí holiny zalesnit buky, vyzvaly ke sběru bukvic

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Arcibiskupské lesy vyzvaly veřejnost ke sběru bukvic ve vybraných lokalitách v polesí Vápenné na Jesenicku, které pomohou v budoucnu zalesnit kalamitní holiny po kůrovcové těžbě v této oblasti. Potřebné sazenice si chtějí lesníci vypěstovat sami v lesní školce u Kroměříže, právě k tomu potřebují pomoc veřejnosti. Kilogram bukvic pocházejících z původních porostů v této oblasti vykoupí za více než 200 korun, sdělili ČTK zástupci Arcibiskupských lesů a statků Olomouc.

"Naším cílem je částečná soběstačnost v produkci sadebního materiálu, proto již třetím rokem provozujeme lesní školku na polesí Kroměříž, kde kromě buků pěstujeme především dubové sazenice určené do lužních lesů v okolí Kroměříže. Vždy se musí jednat o geneticky vhodné osivo s jasným původem, abychom měli jistotu, že zde sazenice budou prospívat," uvedl jednatel společnosti Arnošt Buček.

Lesní školka produkuje sazenice i pro další polesí ve správě Arcibiskupských lesů a statků Olomouc, a to i pro lokality nejvíce postižené kůrovcovou kalamitou na Jesenicku. "Například na polesí Vápenná máme genovou základnu buku. Právě z těchto zdrojů chceme vypěstovat další generace odolných sazenic, proto bychom sběr osiva rádi směřovali do těchto porostů," doplnil Petr Dvořák, který má sběr osiva na polesí Vápenná na starosti. Zájemce po domluvě nasměruje ke sběru osiva do vybraných lokalit, za kilogram bukvic získají sběrači 215 korun, doplnil Dvořák.

Lesníci předpokládají, že v příštím roce vypěstují v lesní školce více než 130 000 sazenic, které pomohou obnovit lesy na Kroměřížsku i Jesenicku. K výsevu využívají moderní secí zařízení, péči o sazenice však i nadále zastane lidská ruka.

Společnost Arcibiskupské lesy a statky Olomouc od roku 2013 hospodaří na 42 000 hektarech církevních lesů v Olomouckém a Zlínském kraji. Loni pracovníci společnosti museli vytěžit 650 000 metrů krychlových kůrovcového dříví. Bylo to zhruba o 90 000 metrů krychlových méně, než plánovali, a také o 160 000 kubíků méně než v předchozím roce.

reklama