Brno chce místo umění na protipovodňové stěně pnoucí rostliny

Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Město upustilo od záměru umělecky zpestřit novou protipovodňovou stěnu na Bakalově nábřeží v Brně. Ačkoli v soutěži hledalo a také ocenilo výtvarníky a výtvarnice, radní by nakonec chtěli po zdi nechat pnout rostliny. Ozelenění podle nich lépe zapadá do celkového konceptu brněnské náplavky jako modrozelené rekreační a relaxační zóny. Zároveň se nepotvrdila obava z masivního vandalského sprejování, kterému měly malby zabránit. ČTK to řekl vedoucí tiskového střediska magistrátu Roman Burián.
Soutěž na výtvarné dílo schválili radní v březnu. Umělci do ní zaslali 27 návrhů, které v září hodnotila porota. "Radní vyhlásili pořadí návrhů podle názoru poroty a v souladu se soutěžními podmínkami schválili udělení odměn autorům na prvních sedmi místech. Současně doporučili městské části Brno-střed jako druhému zadavateli zakázky, aby žádnou z předložených nabídek nevybrala k realizaci a aby namísto toho zajistila ve spolupráci s Kanceláří architekta města Brna ozelenění protipovodňové stěny," uvedl Burián. Doporučením města se budou zabývat radní části.
Umělecká díla měla původně přispět ke kreativitě městského prostoru, zatraktivnit jej i odradit od vandalismu. Ačkoli už se na stěnách graffiti objevilo, není podle města problém masivní. "Z logiky věci je jasné, že tuto konkrétní zkušenost nebylo možné předjímat. Ozelenění stěny lépe zapadá do celkového konceptu, navíc bude snižovat její zahřívání a bude dalším přínosem pro mikroklima v lokalitě," dodal vedoucí.
Výtvarná díla měla zpestřit i úsek viditelný z Kamenného mostu a Táborského nábřeží. Táhne se na Poříčí od Fakulty architektury Vysokého učení technického proti proudu k Bauerově ulici. Na starost jej má část Brno-střed. Jestli tam vznikne umění, nebo něco jiného, zatím jisté není. "Fakultě architektury jsme zadali zpracování návrhu podoby protipovodňové zdi. Očekáváme, že výsledný návrh obdržíme do konce října," sdělil mluvčí radnice Michal Šťastný.
reklama