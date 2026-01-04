https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/brno-planuje-obnovu-lesoparku-akatky-ktery-ovlivni-stavba-tunelu-vinohrady
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Brno plánuje obnovu lesoparku Akátky, který ovlivní stavba tunelu Vinohrady

4.1.2026 01:30 | BRNO (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Foto | Eric X / Unsplash
Podobu brněnského lesoparku Akátky po výstavbě dalšího úseku velkého městského okruhu určí architektonicko-krajinářská soutěž. Její vyhlášení schválili v prosinci radní města, organizátorem bude Kancelář architekta města (KAM) Brna. Zájemci mohou podávat návrhy do 6. března, výsledky budou známy na jaře. Cílem je najít koncept, který po dokončení nového dopravního propojení vrátí lokalitě kvalitu, atraktivitu a přírodní charakter, uvedla primátorka Markéta Vaňková (ODS).
 
Lesopark Akátky leží na pomezí Vinohrad a Židenic. "Představuje jedno z nejvýznamnějších rekreačních území v Brně. V následujících letech však bude jeho rozsáhlá část dotčena výstavbou tunelu Vinohrady. Tento nový úsek velkého městského okruhu je v části Akátek navržen jako kopaný a přesypaný, stavbaři se tak nevyhnou zásahům do terénu," řekla Vaňková.

Podle radního pro územní plánování Petra Bořeckého (ANO) plánovaná výstavba sice znamená pro území dočasnou zátěž, zároveň ale otevírá cestu k vytvoření moderního městského lesoparku. "Zadání soutěže proto klade důraz na nalezení komplexního řešení, které umožní navázat na dlouhodobě oblíbený charakter území a současně rozvinout nové příležitosti spojené se vznikem tunelu. Třeba jaké sportovní nebo rekreační využití může nabídnout jeho přesypaná část," poznamenal.

Území zahrnuje nejen celý lesopark, ale i přilehlou zahrádkářskou kolonii a navazující okolí, které tvoří přirozené rekreační zázemí severního svahu Židenického kopce. V místě jsou i pozůstatky podzemních chodeb nacistické továrny z roku 1944, které mohou být v budoucnu zpřístupněny. Soutěž s touto možností počítá.

Ředitel KAM Jan Tesárek považuje soutěž za příležitost posílit důležitou rekreační oblast v sousedství hustě obydleného území. "Akátky mají pro místní obyvatele mimořádnou hodnotu. Chceme, aby revitalizace přinesla více možností pro kvalitní trávení volného času a zároveň respektovala přírodní charakter. Klademe důraz na hospodaření s dešťovou vodou, zadržování vody v krajině a výsadbu druhově pestré, klimaticky odolné zeleně. Zásadním bodem je také návrh dnes chybějícího pěšího a cyklistického propojení sousedících městských částí Vinohrad a Židenic," dodal.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Soutok Svratky a Svitavy v Brně. Foto: Dezidor Wikimedia Commons Brno připravuje další etapu protipovodňových opatření na Svitavě Spalovna Brno Foto: BíláVrána Wikimedia Commons SAKO Brno uzavřelo smlouvu na třetí kotel ve spalovně za 5,4 miliardy korun Holub Foto: sanjiv nayak Unsplash Od příštího roku má v Brně fungovat další městský holubník, bude na věznici

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist