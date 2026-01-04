Brno plánuje obnovu lesoparku Akátky, který ovlivní stavba tunelu Vinohrady
Podle radního pro územní plánování Petra Bořeckého (ANO) plánovaná výstavba sice znamená pro území dočasnou zátěž, zároveň ale otevírá cestu k vytvoření moderního městského lesoparku. "Zadání soutěže proto klade důraz na nalezení komplexního řešení, které umožní navázat na dlouhodobě oblíbený charakter území a současně rozvinout nové příležitosti spojené se vznikem tunelu. Třeba jaké sportovní nebo rekreační využití může nabídnout jeho přesypaná část," poznamenal.
Území zahrnuje nejen celý lesopark, ale i přilehlou zahrádkářskou kolonii a navazující okolí, které tvoří přirozené rekreační zázemí severního svahu Židenického kopce. V místě jsou i pozůstatky podzemních chodeb nacistické továrny z roku 1944, které mohou být v budoucnu zpřístupněny. Soutěž s touto možností počítá.
Ředitel KAM Jan Tesárek považuje soutěž za příležitost posílit důležitou rekreační oblast v sousedství hustě obydleného území. "Akátky mají pro místní obyvatele mimořádnou hodnotu. Chceme, aby revitalizace přinesla více možností pro kvalitní trávení volného času a zároveň respektovala přírodní charakter. Klademe důraz na hospodaření s dešťovou vodou, zadržování vody v krajině a výsadbu druhově pestré, klimaticky odolné zeleně. Zásadním bodem je také návrh dnes chybějícího pěšího a cyklistického propojení sousedících městských částí Vinohrad a Židenic," dodal.
