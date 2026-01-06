Cementárna v Prachovicích chce více využívat upravený odpad jako palivo
6.1.2026 13:50 | PRACHOVICE (ČTK)
Foto | Szlomo Lejb / Wikimedia Commons
Před spálením v rotační peci cementárny je nutné odpad rozdrtit. Firma EcoWasteEnergy předpokládá nepřetržitý provoz drtící linky 310 dnů v roce, což představuje 7440 hodin za rok.
V Prachovicích na Chrudimsku je jeden z největších vápencových lomů v České republice. V roce 2015 ho spolu s cementárnou převzal od švýcarské firmy Holcim mexický výrobce stavebnin Cemex. Ten vloni získal souhlasné stanovisko ministerstva životního prostředí k pokračování těžby vápence. Firma o něj usilovala čtyři roky, ministerstvo jí předtím třikrát vrátilo dokumentaci vlivu záměru na životní prostředí.
