Cementárna v Prachovicích chce více využívat upravený odpad jako palivo

6.1.2026 13:50 | PRACHOVICE (ČTK)
Foto | Szlomo Lejb / Wikimedia Commons
Cementárna společnosti Cemex v Prachovicích na Chrudimsku chce jako palivo více využívat mechanicky upravené odpady. Pro závod je dlouhodobě zpracovává místní firma EcoWasteEnergy, která chce zvýšit zpracovatelskou kapacitu z 90 000 tun na 140 000 tun ročně, uvedla v oznámení záměru v Informačním systému EIA. Technologie přípravy paliva se nezmění.
 
Cemex v Prachovicích vyrábí cement a vápno. Navýšení kapacity vychází z požadavku cementárny. "Stávající moderní technologie záměru zůstává zachována, přičemž dojde k optimalizaci provozních hodin výrobního zařízení, zefektivnění organizace výroby a skladování a rovněž k úpravě toku návozů. Tato opatření zajistí potřebné množství vhodného spalitelného odpadu," uvedla firma EcoWasteEnergy.

Před spálením v rotační peci cementárny je nutné odpad rozdrtit. Firma EcoWasteEnergy předpokládá nepřetržitý provoz drtící linky 310 dnů v roce, což představuje 7440 hodin za rok.

V Prachovicích na Chrudimsku je jeden z největších vápencových lomů v České republice. V roce 2015 ho spolu s cementárnou převzal od švýcarské firmy Holcim mexický výrobce stavebnin Cemex. Ten vloni získal souhlasné stanovisko ministerstva životního prostředí k pokračování těžby vápence. Firma o něj usilovala čtyři roky, ministerstvo jí předtím třikrát vrátilo dokumentaci vlivu záměru na životní prostředí.

