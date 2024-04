Chodov začne spolupracovat se zemědělskou univerzitou. Vzniknout tu má Envicentrum

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Photodiem / Shutterstock.com Ilustrační foto

Město Chodov začne úzce spolupracovat s Českou zemědělskou univerzitou v Praze (ČZU). ČZU pomůže s nastartováním technického lycea, které chce v nejbližších letech otevřít Chodov, město se ale také zapojí do výzkumných činností, které ČZU připravuje v Karlovarském kraji při přechodu z uhelného průmyslu na jiné obory. Přímo v Chodově pak vznikne environmentální centrum. Memorandum o spolupráci podepsali v Chodově rektor ČZU Petr Sklenička a starosta Chodova Patrik Pizinger (Místní).

"Rádi bychom toto environmentální centrum posunuli více praktickým směrem, než bývá většina takových center zaměřena. To znamená, aby studenti byli seznamováni s praktickými dopady udržitelnosti, ekologická výchova aby byla provozována na praktických příkladech, ať už se jedná o energetiku, o zemědělství nebo o lesnictví," uvedl rektor Sklenička.

V Envicentru by univerzita chtěla v projektu Chytrá krajina 2030+, který byl vybrán mezi strategické v transformaci regionu, zkoumat řešení společných vědecko-výzkumných projektů zaměřených na ochranu životního prostředí a resocializaci v krajině zasažené těžbou.

Vstup univerzity je podle starosty Pizingera pro každé město příležitostí. Jak dnes řekl, kromě obecných možností lepšího přístupu ke vzdělání a vědě a výzkumu půjde o praktickou spolupráci zejména na vzniku a fungování technického lycea Avantech, kde by se univerzita měla zapojit jak při tvorbě výukových programů, tak i v samotné výuce.

Chodov by se také podle Pizingera měl stát zkušebním městem, ve kterém by se měla zkoušet opatření, která by měla ve městech snížit dopady oteplování klimatu. Půjde o přizpůsobení budov, v létě přehřátých veřejných prostranství, ale i zeleně tak, aby se města lépe vyrovnala s měnícími se podmínkami.

