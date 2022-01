Chov supů mrchožravých v Praze posílí dravec postřelený v Libanonu

Zdroj | Zoo Praha "Vzhledem k následkům svých zranění se již nemůže vrátit do přírody," uvedl ředitel pražské zoo Miroslav Bobek.

Pražská zoologická zahrada se postará o supa mrchožravého, kterého na cestě z Bulharska do Afriky postřelili v Libanonu, ale zachránili ho tamní ochránci přírody. Osud ohroženého dravce pojmenovaného po perské bohyni Anahita je známý díky tomu, že v Bulharsku dostal satelitní vysílač. V pražské zoo by se měl časem zapojit do chovného programu, který má posílit volně žijící populaci těchto ptáků.

V Bulharsku hnízdí méně než tři desítky párů supů mrchožravých a Anahita se jednomu z nich vylíhnul na jaře 2020. Satelitní vysílač dostal před opuštěním hnízda od místních ornitologů. Díky vysílači se zjistilo, že předloni v září se Anahita na cestě do Afriky po šesti dnech zastavil v Libanonu. Tamní ochránci přírody ho spolu s příslušníky bezpečnostních složek našli ve vesnici asi 25 kilometrů jihovýchodně od Bejrútu, v těle měl minimálně 12 broků.

"Vzhledem k následkům svých zranění se již nemůže vrátit do přírody," uvedl ředitel pražské zoo Miroslav Bobek. Pražská zoologická zahrada ho 22. ledna přijala, protože se chovem a ochranou supů mrchožravých dlouhodobě zabývá. Do Bulharska se nemohl vrátit kvůli veterinárním a administrativním překážkám.

"Nyní stráví měsíc v karanténě, kde již prochází vyšetřeními, která určí další postup při jeho léčbě," uvedl kurátor ptáků pražské zoo Antonín Vaidl. Při tom se také zjistí pohlaví Anahity. Bobek zmínil, že podle odhadu libanonských ochránců přírody je v této zemi každoročně zabito 2,6 milionu tažných ptáků.

Zoo Praha je v současnosti nejvýznamnějším světovým chovatelem supů mrchožravých. Od roku 2002 vede evropskou plemennou knihu a od roku 2012 evropský chovný program, ve kterém se vrátilo do přírody zatím devět supů.

Vaidl je také členem dozorčí rady Nadace na ochranu supů, která usiluje o ochranu všech čtyř evropských druhů tohoto dravce. Nadace mimo jiné šíří osvětu v evropských zemích, kde tito ptáci žijí, s cílem zastavit používání otrávených návnad, které ohrožují právě mrchožravce. Pod vedením Zoo Praha jsou také do partnerských zoo umisťováni trvale handicapovaní supi, aby tam posílili chovy.

