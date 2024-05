Den fascinace rostlinami odhalí, jaký hluk vydávají rostliny a další zajímavosti z botaniky

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Jaký hluk vydávají rostliny, jak vypadá největší semínko nebo co všechno se dá vyčíst z letokruhů odhalí experti Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze u příležitosti Dne fascinace rostlinami. Akce se uskuteční v pražské botanické zahradě v ulici Na Slupi v pátek 17. května od 9:30 do 16:30. Mimo interaktivní program jsou pro návštěvníky připravené také komentované prohlídky skleníků. ČTK o tom informoval mluvčí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (PřF UK) Michal Andrle.Stánky a interaktivní expozice přiblíží, co všechno může ovlivnit klíčení rostlinných semen. Vliv může mít například slaná voda, červené či modré světlo, tma i kyselý déšť. Návštěvníci si budou moct prohlédnout klíčící semínka z blízka pod mikroskopem.

Pomocí mikroskopu budou moct lidé také pozorovat vlákna rostlinného původu, pletiva, buněčnou strukturu stěn a mimo jiné princip syntézy celulózy. Odborníci zájemcům představí paleobotaniku, tedy rostlinné fosílie v časových a systematických souvislostech.

Letokruhy pomáhají vědcům odhalit, jak se v minulosti měnilo klima nebo jak stromy reagují na kyselé deště. Návštěvníci akce budou moct také zjistit, které rostliny aktuálně kvetou v české přírodě a pokusit se je zařadit do správného druhu. V dalším stánku budou experti představovat řasy z vzorků z nedaleké Vltavy i z jezírek v botanické zahradě. V pokusném skleníku představí katedra experimentální biologie rostlin svou práci zaměřenou na masožravé rostliny.

Kromě interaktivního programu jsou plánované komentované prohlídky skleníků, na které je z kapacitních důvodů nutná předchozí rezervace.

Česká republika si Den fascinace rostlinami poprvé připomněla v roce 2012. Vědci z celého světa se pomocí této akce snaží v květnu veřejnosti přiblížit výsledky výzkumu rostlin a zároveň poukázat na to, jak jsou rostliny důležité pro lidskou společnost.

