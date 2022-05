Distribuční firma eg.d testuje na Břeclavsku opatření na ochranu čápů

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | Pixabay Ilustrační foto

Distribuční společnost eg.d začala ve spolupráci s ornitology a obcemi stěhovat čapí hnízda ze stožárů vysokého i nízkého napětí. Jedním z míst, kde opatření testuje, jsou i Přítluky na Břeclavsku.

Ve vsi poblíž nádrže Nové Mlýny už loni na podzim energetici sejmuli čapí hnízdo z podpěrného sloupu vedení nízkého napětí a umístili jej ve spolupráci s ornitology na nový sloup na vhodnějším místě. Byl osazený speciální podložkou pro nové hnízdo, kam se čápi mohli vrátit. Zároveň na původní místo na sloupu vedení vybavili zábranami, aby se na něj čápi vrátit nemohli.

"Přesun čapího hnízda v Přítlukách je jedním z pilotních projektů v oblasti ochrany a přesunu čápů a čapích hnízd. Testujeme tady prvky, které by se do budoucna mohly stát v této problematice standardem a měly by se v distribuční síti používat," uvedl vedoucí standardizace společnosti eg.d Jan Volek.

To, že opatření opravdu funguje, se letos na jaře potvrdilo, když čápi využili nové, bezpečnější místo k hnízdění. "Hnízdo čápů bílých u Nových Mlýnů není jediné, které se na distribučním území společnosti eg.d nachází. Je však jedním z prvních, které bylo přemístěno z podpěrného bodu pod napětím na náhradní hnízdní podložku. Takový transfer je pozitivem pro čápy, které může blízkost vodičů pod napětím ohrožovat na životě, i pro energetiky, kterým působí provozní komplikace během provozu i pravidelné údržby," uvedl Lukáš Viktora z České společnosti ornitologické (ČSO).

Další čapí hnízdo plánuje eg.d přenést ze sloupu elektrického vedení v Sudoměřicích na Hodonínsku, kvůli ochraně ptáků se připravuje i uložení vedení vysokého napětí pod zem v Mikulově v okolí jeskyně Na Turoldu a také v místě soutoku řeky Moravy a Dyje v Lanžhotě.

