Do výběrového řízení za ředitele pražské zoo se přihlásilo 33 lidí
Další jednání komise je naplánováno na první týden v lednu. Komise kandidátům přidělí bodové hodnocení a ty nejlepší si pozve na osobní pohovor. "To budou předpokládám jednotky uchazečů. Následně by měli projít psychologickým testem a potom se teprve rozhodne," doplnila náměstkyně. Městští radní by měli nového ředitele jmenovat na jednání 16. února.
V komisi pro výběr nového ředitele jsou podle Komrskové kromě politiků také odborníci, například ekonom, personalista či zástupci jiných zoologických zahrad.
Někteří zaměstnanci obvinili Bobka z bossingu a šikany podřízených. Na konci září o tom napsaly servery Seznam Zprávy a Deník N. Bobek odmítl, že by se jeho chování dalo označit za bossing a šikanu, byť uznal, že nemá daleko k tomu zvýšit hlas. Následně vznikla petice za ředitelovo odvolání a zástupci kritiků odeslali otevřený dopis vedení magistrátu. Rezignaci ke konci října Bobek oznámil 30. září. Kromě Bobka obvinili někteří zaměstnanci ze šikany a bossingu také jeho tajemnici Renatu Švejdovou a náměstkyni ekonomicko-provozního útvaru Šárku Novákovou. Obě také oznámily odchod z organizace.
Pražská zoologická zahrada je příspěvkovou organizací magistrátu. Spolu s Pražským hradem dlouhodobě patří k nejnavštěvovanějším místům v metropoli i v Česku, loni jejími branami prošlo 1,387 milionu lidí.
