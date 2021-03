Ochránci přírody v Brně-Žebětíně rozmisťují zábrany kvůli žabám

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Leo-setä / Flickr.com K rybníku každoročně putují především ropuchy obecné, které tvoří asi devadesát procent migrujících žab. Ilustrační obrázek

Ochránci přírody začali v brněnském Žebětíně po roce znovu instalovat mobilní zábrany, aby cestou k tamnímu rybníku žáby nepřecházely nebezpečnou silnici. Natáhnou zhruba půl kilometru igelitu. ČTK to řekl vedoucí úseku péče o přírodu z brněnské ekologické organizace Rezekvítek Vilém Jurek. V místě už jsou asi tři kilometry trvale osazených zábran z předchozích let.

Z lesů a zahrad, kde žáby zimují, jich na jaře do Žebětínského rybníka zamíří kvůli rozmnožování každoročně tisíce. Překonávají ale mimo jiné i tamní silnici, která je pro ně nebezpečná. Ekologové jim tak připravují bezpečnější trasu. "Letos umisťujeme celkem asi 450 metrů zábran. Denně uděláme asi 100 metrů, ale jen, když to jde dobře," uvedl Jurek.

V místě se už po dvě desítky let postupně budují zábrany trvalé - betonové či plechové. Jsou jich dva až tři kilometry. Pod silnicí navíc vedou i žabí tunely. Mobilní zábrany ochranáři nyní rozmisťují tam, kde majitelé pozemků umístění trvalých zábran nepovolili.

K rybníku každoročně putují především ropuchy obecné, které tvoří asi devadesát procent migrujících žab. Zbytek jsou vesměs skokani hnědí. Cestu si do rybníka však najde třeba i skokan štíhlý. Migrace směrem do rybníka trvá zhruba do dubna. V létě pak asi do poloviny července trvá přesun nové populace žab opačným směrem.

Ještě před 20 lety žádné takové opatření v místě nebylo. Žáby skákaly k rybníku přes silnici a mnohé z nich při tom přišly o život. Ochránci přírody se je tehdy snažili přenášet na druhou stranu v kbelících.

