Evropská komise představila nový Akční plán pro hnojiva, chce podpořit zemědělce
"Komise poskytne cílenou mimořádnou podporu evropským zemědělcům, kteří čelí vysokým nákladům na hnojiva, a to prostřednictvím stávajících nástrojů v rámci zemědělské politiky EU," stojí v prohlášení unijní exekutivy. "Komise navrhne využití rozpočtu EU k výraznému posílení zemědělské rezervy. Tento finanční balíček bude předložen ještě před létem, aby zemědělcům poskytl okamžitou pomoc s likviditou před dalším výrobním cyklem a pomohl udržet zemědělskou produkci," dodává dokument.
Návrh Evropské komise neuvádí, jak vysoká částka by v rámci nouzové rezervy měla být k dispozici. Celkový rozpočet společné zemědělské politiky, rozsáhlého programu zemědělských dotací EU, činí 387 miliard eur, poznamenala agentura Reuters.
Evropská komise chce zároveň zemědělcům ulehčit některá pravidla. Členské státy budou moci pružněji využívat finance ze společné zemědělské politiky. Evropská komise chce rovněž podporovat menší spotřebu klasických chemických hnojiv a přechod na biologická hnojiva. Unijní exekutiva dále uvedla, že prozkoumá možnost vytváření zásob hnojiv, aby se zajistily dodávky pro případ budoucích krizí.
"Evropa musí produkovat více a být méně závislá na jiných, pokud jde o živiny, které jsou základem našeho zemědělství. Akční plán, který dnes představujeme, se zaměřuje na zajištění evropské produkce potravin, konkurenceschopnosti a strategické autonomie," uvedl eurokomisař Hansen. Plán podle něj v krátkodobém horizontu podpoří evropské zemědělce, aby si mohli zakoupit hnojiva, která potřebují pro příští sezónu. "V dlouhodobém horizontu posílíme naši domácí produkci a uvolníme potenciál pro vývoj hnojiv na biologické bázi," dodal.
reklama