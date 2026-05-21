Evropská komise představila nový Akční plán pro hnojiva, chce podpořit zemědělce

21.5.2026 11:10 | ŠTRASBURK (ČTK)
Evropská komise představila nový Akční plán pro hnojiva, který by měl podpořit zemědělce, posílit domácí produkci a snížit závislost Evropy na dovozech. Informoval o tom ve Štrasburku eurokomisař pro zemědělství Christophe Hansen. Vzhledem k prudkému nárůstu cen hnojiv způsobenému nestabilitou světových trhů se Evropská komise snaží uklidnit zemědělce, kteří se potýkají s problémy, a to před klíčovými politickými jednáními o budoucím zemědělském rozpočtu Evropské unie na příštích sedm let, poznamenal server Euronews.
 
Narušení přepravy přes Hormuzský průliv vedlo k nárůstu cen hnojiv i zemního plynu, který se k jejich výrobě používá. Před válkou USA a Izraele s Íránem procházela tímto průlivem až třetina celosvětového obchodu s hnojivy. Evropa je jako významný dovozce hnojiv i plynu velmi zranitelná a Evropská komise se obává, že vysoké ceny by mohly narušit výsadbu plodin, což by mělo dopad na produkci potravin.

"Komise poskytne cílenou mimořádnou podporu evropským zemědělcům, kteří čelí vysokým nákladům na hnojiva, a to prostřednictvím stávajících nástrojů v rámci zemědělské politiky EU," stojí v prohlášení unijní exekutivy. "Komise navrhne využití rozpočtu EU k výraznému posílení zemědělské rezervy. Tento finanční balíček bude předložen ještě před létem, aby zemědělcům poskytl okamžitou pomoc s likviditou před dalším výrobním cyklem a pomohl udržet zemědělskou produkci," dodává dokument.

Návrh Evropské komise neuvádí, jak vysoká částka by v rámci nouzové rezervy měla být k dispozici. Celkový rozpočet společné zemědělské politiky, rozsáhlého programu zemědělských dotací EU, činí 387 miliard eur, poznamenala agentura Reuters.

Evropská komise chce zároveň zemědělcům ulehčit některá pravidla. Členské státy budou moci pružněji využívat finance ze společné zemědělské politiky. Evropská komise chce rovněž podporovat menší spotřebu klasických chemických hnojiv a přechod na biologická hnojiva. Unijní exekutiva dále uvedla, že prozkoumá možnost vytváření zásob hnojiv, aby se zajistily dodávky pro případ budoucích krizí.

"Evropa musí produkovat více a být méně závislá na jiných, pokud jde o živiny, které jsou základem našeho zemědělství. Akční plán, který dnes představujeme, se zaměřuje na zajištění evropské produkce potravin, konkurenceschopnosti a strategické autonomie," uvedl eurokomisař Hansen. Plán podle něj v krátkodobém horizontu podpoří evropské zemědělce, aby si mohli zakoupit hnojiva, která potřebují pro příští sezónu. "V dlouhodobém horizontu posílíme naši domácí produkci a uvolníme potenciál pro vývoj hnojiv na biologické bázi," dodal.

pp

pavel peregrin

21.5.2026 22:59
Holt zemědělství-a nejen zemědělství EU- řídí ideologičtí pomatenci, kteří si nevidí ani na špičku nosu. Ale asi je to v pořádku a je potřeba, aby EU co nejdříve totálně zkolabovala. Našlápnuto k tomu má slušně-a my bohužel s ní.
SV

Slavomil Vinkler

22.5.2026 05:06
Zajistit hnojiva a další bez energie si nedovedu představit No podmínka nutná, nikoli postačující, je dostatek levné energie. Republika spotřebovává asi 300 až 500TWh. Na uvedené množství energie by bylo potřeba jak už jsem tady uváděl asi: 28 bloků JE nebo, 80% plochy státu VTE, nebo 30% plochy FVE ovšem jen když fouká nebo svítí a k tomu asi 20 tisíc 5MW baterek, nebo 150 Dlouhých strání, nebo 5x ČR plocha lesa či polí na biomasu. či kombinace. I tak jsou to čísla téměř nereálná pro rychlou realizaci.
