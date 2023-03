Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Jason Thompson / Flickr Přípravky na hubení hrabošů se nesmějí používat v oblastech, kde se vyskytuje kriticky ohrožený sýček obecný a sova pálená.

Farmáři, kteří nemohou hubit hraboše jedem, mohou získat kompenzaci za zničenou úrodu od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR . Upozornila na zo Česká společnost ornitologická (ČSO). Podle rozsahu zničení úrody mohou získat od 2000 do 20 000 Kč. Přípravky na hubení hrabošů se nesmějí používat v oblastech, kde se vyskytuje kriticky ohrožený sýček obecný a sova pálená.

Na aplikaci jedu do krajiny proti hrabošům chce vyplatit ministerstvo životního prostředí (MŽP) až 40 milionů korun. "Konkrétně jde o kompenzační podporu 500 korun na hektar prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR. Jedná se o naprosto nelogický krok. Požadavky zemědělců na hubení hrabošů chápeme, ale platit trávení z peněz na ochranu přírody, je nepřijatelné," řekl ředitel ČSO Zdeněk Vermouzek. Podle ČSO by mělo dotaci poskytovat místo MŽP ministerstvo zemědělství.

Vermouzek uvedl, že současné nastavení totiž vede k paradoxní situaci. "Zemědělec, který preferuje šetrné hospodaření a rozhodne se jed neaplikovat, odměnu od MŽP nedostane," podotkl ředitel ČSO. Opatření, které umožňuje používat přípravky Stutox II a Ratron GW v množství deseti kilogramů na hektar, platí od 21. února do 21. června. Aplikace je povolená pouze přímo do nor.

ČSO spolu s ekologickými organizacemi jako například Hnutí Duha dále poukázala na to, že v ČR převládá intenzivní monokulturní hospodaření s velkými lány. Pestrá krajina, která poskytuje životní prostor predátorům, by se podle nich s přemnoženými hlodavci vypořádala lépe.

Ornitologové zároveň upozorňují, že v ČR zbývá posledních zhruba 100 párů sýčka a jeho populace na pokraji vyhubení. Hraboši patří mezi jejich preferovanou potravu, proto je pro ně jejich hubení jedem nebezpečné. Velká populace sýčků žije na severozápadě Česka, kde je podle ČSO velké množství rodinných farem a statků. Zhruba třetina populace je v Ústeckém kraji.

