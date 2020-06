Farmáři na Sardinii se potýkají s invazí kobylek Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Hejna kobylek s příchodem teplého počasí opět zaplavila italskou Sardinii, kde farmáři v posledních týdnech bojují také s ekonomickými dopady pandemie covidu-19. Podle agentury Reuters zničily kobylky na Sardinii už skoro 15 000 hektarů zemědělské půdy, což je několikanásobně více, než poškodily na tomto středomořském ostrově loni. Tehdy místní média hovořila o nejhorších škodách způsobených kobylkami od druhé světové války. "Farmáři přišli o letní pastviny a částečně o krmivo pro dobytek na podzim a zimu. A ti, co pěstují ječmen, už to také vzdali," řekl agentuře Reuters Michele Arbau ze sardinské pobočky zemědělské asociace Coldiretti. Podle něj kobylky zničily už 15 000 hektarů pastvin ve střední Sardinii. Loni se přitom psalo, že kobylky na Sardinii zpustošily asi 2500 hektarů zemědělské půdy. Kobylky se většinou na Sardinii vyskytují v letních měsících. Vysoké teploty a delší suchá období jim totiž vytvářejí ideální podmínky pro kladení vajíček, vysvětlil profesor entomologie ze sardinské univerzity Ignazio Floris. Farmáři na Sardinii se už toto jaro potýkali s problémy kvůli karanténním omezením zavedeným proti šíření koronaviru, chyběli jim totiž pracovníci na polích. Část úrody jim také poškodilo chladné počasí. Nyní přišla další rána v podobě marockých kobylek. S podobným problémem se v těchto dnech potýká například i Argentina, kde severovýchodní oblasti u hranic s Paraguayí zaplavila hejna sarančat. Kvůli nim už i sousední Brazílie vyhlásila na jihu země stav fytosanitární nouze. Tyto brazilské oblasti jsou totiž významným producentem obilovin. S invazí kobylek či sarančat mají v posledních týdnech problémy také například i v Pákistánu, Indii či Jemenu. reklama tisknout poslat Sdílet BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.



