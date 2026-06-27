Filmaři z 53 zemí letos přihlásili na Ekofilm 219 snímků
"Z celkem 219 přihlášených filmů nyní dramaturgové vyberou finální pětadvacítku soutěžních snímků, které budou mít diváci možnost zhlédnout během festivalu v říjnu v Brně," uvedli organizátoři.
Silné mezinárodní zastoupení má letos například Německo s 31 filmy a Spojené státy americké s 22 snímky. Radost organizátorům udělalo také 13 českých filmů, které se ucházejí o místo ve festivalovém programu.
Do loňského ročníku filmaři ze 48 zemí přihlásili 242 snímků. O festivalové ocenění soutěžilo 25 filmů. Hlavní cenu získal americký snímek Had a kosatka režiséra Johna Carlose Freye. Ukazuje ekologické důsledky vybudování čtyř přehrad na řece Snake na severozápadě Spojených států. V dalších kategoriích uspěli také tvůrci z Dánska, Velké Británie a Česka.
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