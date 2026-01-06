Frýdlant začne v červenci třídit odpad přímo u domů. Zjišťuje také, kdo topí tuhými palivy
Současný systém svozu odpadu není podle něj dlouhodobě udržitelný, zejména kvůli rostoucím cenám za likvidaci směsného komunálního odpadu. V roce 2024 platila radnice za likvidaci 1667 tun komunálního odpadu, vytřídit se podařilo 377 tun, to je sotva pětina odpadu, loňské údaje zatím k dispozici nejsou.
Novela zákona o odpadech podle Ramzera navíc ukládá obcím zásadním způsobem snížit podíl nerecyklovatelných složek. "Ten projekt běží už od roku 2022, kdy jsme si nechali zpracovat analýzu odpadového hospodářství," doplnil Ramzer. Třídění v systému door-to-door začne až v polovině roku, nejprve bylo podle Ramzera třeba ukončit současné smlouvy.
Projekt počítá s tříděním papíru, plastů a nápojových kartonů a bioodpadu. "Už máme i vysoutěženého providera na tři roky, svoz komunálního i tříděného odpadu bude zajišťovat firma FCC, už máme vybraného také dodavatele nádob," dodal. Pro území bezmála s 25 000 obyvateli pořídí svazek více než 16 000 nádob na tříděný odpad o objemu 240 litrů pro rodinné a malé bytové domy s barevně odlišenými víky a také přes 300 kontejnerů o objemu 770 a 1100 litrů pro bytové domy.
Měst a obcí, které podobným způsobem třídí odpad, v Libereckém kraji přibývá. Už pět let funguje systém door-to-door třeba v Doksech a dalších obcích Českolipska, zkušenosti s ním mají v Turnově nebo Jablonci nad Nisou. Tam, kde ho už zavedli, se zlepšilo třídění a snížil objem odpadu. Od loňského roku třídí u domů v Novém Boru, v říjnu začali třídit do nádob u svých domů také obyvatelé v nedaleké České Lípě. Se zavedením systému door-to-door počítal i stotisícový Liberec. V soutěži na desetiletou zakázku ale dodavatele nenašel, zakázku město zkrátilo na čtyři roky a třídění u domů vypustilo.
