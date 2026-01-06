https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/frydlant-zacne-v-cervenci-tridit-odpad-primo-u-domu.zjistuje-take-kdo-topi-tuhymi-palivy
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Frýdlant začne v červenci třídit odpad přímo u domů. Zjišťuje také, kdo topí tuhými palivy

6.1.2026 09:27 | FRÝDLANT (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Obyvatelé 18 měst a obcí na Frýdlantsku začnou od července třídit odpad přímo u svých domů. Radnice ve Frýdlantu teď proto zjišťuje, které domácnosti topí tuhými palivy. Přihlásit se musí do konce února prostřednictvím formuláře, aby měly pro příští zimu zajištěnou nádobu na popel, uvedla na webu Frýdlantu Gabriela Součková, která má na městském úřadu odpady na starosti. Obcí, kde se třídí odpady přímo u domů, v Libereckém kraji přibývá.
 
Na projekt bezmála za 27 milionů korun získal dobrovolný svazek obcí Mikroregionu Frýdlantsko téměř 19 milionů z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). "Zbytek zaplatí obce ze svého," řekl ČTK frýdlantský starosta a místopředseda spolku Dan Ramzer (ODS).

Současný systém svozu odpadu není podle něj dlouhodobě udržitelný, zejména kvůli rostoucím cenám za likvidaci směsného komunálního odpadu. V roce 2024 platila radnice za likvidaci 1667 tun komunálního odpadu, vytřídit se podařilo 377 tun, to je sotva pětina odpadu, loňské údaje zatím k dispozici nejsou.

Novela zákona o odpadech podle Ramzera navíc ukládá obcím zásadním způsobem snížit podíl nerecyklovatelných složek. "Ten projekt běží už od roku 2022, kdy jsme si nechali zpracovat analýzu odpadového hospodářství," doplnil Ramzer. Třídění v systému door-to-door začne až v polovině roku, nejprve bylo podle Ramzera třeba ukončit současné smlouvy.

Projekt počítá s tříděním papíru, plastů a nápojových kartonů a bioodpadu. "Už máme i vysoutěženého providera na tři roky, svoz komunálního i tříděného odpadu bude zajišťovat firma FCC, už máme vybraného také dodavatele nádob," dodal. Pro území bezmála s 25 000 obyvateli pořídí svazek více než 16 000 nádob na tříděný odpad o objemu 240 litrů pro rodinné a malé bytové domy s barevně odlišenými víky a také přes 300 kontejnerů o objemu 770 a 1100 litrů pro bytové domy.

Měst a obcí, které podobným způsobem třídí odpad, v Libereckém kraji přibývá. Už pět let funguje systém door-to-door třeba v Doksech a dalších obcích Českolipska, zkušenosti s ním mají v Turnově nebo Jablonci nad Nisou. Tam, kde ho už zavedli, se zlepšilo třídění a snížil objem odpadu. Od loňského roku třídí u domů v Novém Boru, v říjnu začali třídit do nádob u svých domů také obyvatelé v nedaleké České Lípě. Se zavedením systému door-to-door počítal i stotisícový Liberec. V soutěži na desetiletou zakázku ale dodavatele nenašel, zakázku město zkrátilo na čtyři roky a třídění u domů vypustilo.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Špatně vhozený textil do sběrného kontejneru. Foto: Depositphotos Pachatelé v Prostějově ničí kontejnery na textil, opravy stojí tisíce korun Vyřazené hračky Foto: Depositphotos Valašské Meziříčí otevře re-use centrum, lidé tam mohou odložit i vyzvednout věci Charitativní obchod Foto: Depositphotos Hradec Králové otevřel třetí re-use bazar, nabízí oděvy, textil a věci pro děti

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist