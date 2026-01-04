https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/gorili-mlade-mobi-z-prazske-zoo-oslavilo-druhe-narozeniny
Gorilí mládě Mobi z pražské zoo oslavilo druhé narozeniny

4.1.2026 11:45 | PRAHA (ČTK)
Mobi v jednom roce.
Foto | Petr Hamerník / Zoo Praha
Pražská zoo připravila na sobotu speciální program spojený s oslavou druhých narozenin gorilí samičky Mobi. Návštěvníci se mohli zúčastnit komentovaných setkání v gorilím pavilonu, uskutečnilo se také komentované krmení tlupy. Pro děti byly připraveny soutěže a úkoly. V 10:00 předali chovatelé gorilí tlupě dárek pro Mobi, šlo o hlavolam naplněný oříšky. V gorilím výběhu žijí v současnosti dvě mláďata, kromě Mobi je to Gaia, která se narodila v dubnu 2024.
 
Mobi dostala k narozeninám vydlabaný kmen stromu s otvory. Dovnitř mohou chovatelé ukrývat potravu. Tentokrát tam schovali vlašské a lískové ořechy. "Je to na principu takového kola štěstí. Točí s tím a otvory vypadávají dobroty. Je to opakovaně plnitelné," popsal vrchní chovatel primátů Martin Vojáček.

Doplnil, že skupina goril se chová stejně, jako by se chovala v přírodě, takže dárek jako první prozkoumal samec, otec obou mláďat. "Vyzkoušel, jestli je to bezpečné. Zjistil, že z toho padají oříšky. Mláďata, která se těší toleranci všech členů skupiny, se přišla podívat, ale zatím se k oříškům nedostala. To bude následovat asi v dalších hodinách a dnech," popsal předání daru Vojáček.

Mobi už má ve dvou letech kompletní mléčný chrup, takže ochutnává pevnou stravu. Chovatelé s oběma mláďaty trénují krmení v jejich boxech. Je to příprava na oddělování od skupiny a na veterinární trénink. Obě mláďata začala podle Vojáčka komunikovat s guarézami pláštíkovými, což jsou opice, s nimiž gorily sdílejí expozici. "Daleko víc využívají všechna patra pavilonu, až do největších výšek, kam až parkosy dosahují, využívají všechna ta lana. Co se týká vztahů Gaii s Mobi, moc se toho nezměnilo, pořád spolu řádí. Jedna druhou strhne ke hře," řekl Vojáček.

Gorilí samičky jsou už téměř stejně velké, takže je návštěvníci mohou rozeznat hlavně podle chlupů na hlavě. Zatímco Mobi je matka pečlivě vytrhává, Gaina matka do porostu na hlavě vůbec nezasahuje.

Pražská zoo chová gorily nížinné od roku 1963. Prvním gorilím chovancem zahrady byl samec Titan, po něm do zoo přišla samice Nigra. První mládě se v pražské zoo narodilo 13. prosince 2004 - samička Moja se stala prvním gorilím mládětem narozeným v zoologické zahradě v Česku. V listopadu 2011 Moja odcestovala do Španělska, kde žije v parku Cabárceno.

Zoologická zahrada v Troji v současnosti chová gorily nížinné na dvou místech areálu. V novém pavilonu Rezervace Dja žije rodinná skupina vedená samcem Kisumuem, a to včetně nejstarší pražské gorily Kamby, která jako jediná pochází z volné přírody. V původním pavilonu ve spodní části zahrady, pojmenovaném Centrum Méfou, vytvořili samčí skupinu Richard a jeho synové Nuru a Kiburi. Richard už nesmí mít mláďata, protože jeho linie je v evropském chovu goril dostatečně zastoupena.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva.
