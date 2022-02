Grant na zeleň ve městech získalo od nadace 17 projektů, rozdělí si 1,44 milionu

Foto | Lubomirkin / Lubomirkin / Unsplash Cílem programu je navrátit zeleň a vodní prvky do měst.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Grant v sedmém ročníku programu Zelené oázy, který pro obce a spolky vyhlašuje Nadace Partnerství, letos získalo 17 projektů z 62 přihlášených. Rozdělí si 1,44 milionu korun, uvedl David Kopecký. Žádat o grant mohly obce, školy, spolky a další instituce z celé republiky. Cílem programu je navrátit zeleň a vodní prvky do měst.

Zájemci podali 62 žádostí za více než 6,2 milionu korun. "Více jak polovinu úspěšných žadatelů tvoří žáci a učitelé škol – od mateřských po gymnázia. Grant získalo několik menších obcí, spolků a neziskových organizací, včetně ochránců přírody, romského střediska nebo Ekodomova," uvedl vedoucí grantového týmu Nadace Partnerství František Brückner.

Odborná komise hodnotila třeba míru zapojení veřejnosti nebo správnou skladbu rostlin. Co do počtu nejúspěšnější byli žadatelé z Brna a jižní Moravy. Peníze ale putovaly například i do Středočeského kraje, na Vysočinu či do Ústeckého kraje. Úspěšní žadatelé se do práce budou moci pustit už letos na jaře a své plány dokončí tento podzim.

Do předchozích šesti ročníků Zelených oáz se zapojilo přes 9686 dobrovolníků, kteří ozelenili 22.139 stromy, keři a květinami plochu přesahující 20,8 hektaru. Nadace Partnerství a firma MOL Česká republika, která program finančně podporuje, celkem podpořily 113 projektů ze 718 žádostí.

Novou možnost dostanou zájemci o grant od 1. března, kdy nadace vyhlásí několik výzev na podporu drobných výsadeb i komplexních záměrů až do 400 000 korun. Další ročník programu Zelené oázy se otevře tradičně na začátku září.

reklama