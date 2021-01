H radec Králové má po sedmi měsících vedoucí odboru životního prostředí

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Herbert Frank / Herbert Frank / Wikimedia Commons V radě města se o obsazení vedoucího úřednického místa vedly spory a uskupení Změna pro Hradec a Zelení kvůli tomu hrozilo odchodem z koalice, což nakonec učinilo na konci listopadu.

Magistrát Hradce Králové má po více než sedmi měsících opět obsazené místo vedoucí odboru životního prostředí. Odbor od středy vede Martina Červinková, která se dosud v tomto odboru jako referentka zabývala ochranou životního prostředí. ČTK to řekl mluvčí magistrátu Petr Vinklář. V radě města se o obsazení vedoucího úřednického místa vedly spory a uskupení Změna pro Hradec a Zelení kvůli tomu hrozilo odchodem z koalice, což nakonec učinilo na konci listopadu.

Červinkovou rada města jmenovala v úterý do čela odboru na základě v pořadí druhého výběrového řízení. Při prvním výběrovém řízení se radní na novém vedoucím odboru neshodli, což kritizoval náměstek primátora pro životní prostředí Martin Hanousek (Zelení). "Nebylo zvykem, že bychom si navzájem ovlivňovali jmenování vedoucích pracovníků. Do určité míry to chápu i jako vyjádření nedůvěry vůči mně," řekl Hanousek loni v červenci.

Výběr nového vedoucího při prvním konkurzu podle Hanouska také provázely "pokusy o ovlivňování řízení nějakými politickými směry". Představitelé zbývajících koaličních stran, ANO a ODS, to odmítli. Druhé výběrové řízení na vedoucího odboru město vypsalo na konci září.

Trojkoalice se nakonec rozpadla na konci listopadu, kdy z ní pro neshody s hnutím ANO odešlo uskupení Zelení a Změna pro Hradec. Přes odchod z koalice Hanousek zůstal náměstkem primátora a členem rady zůstal i jeho kolega Adam Záruba (Změna pro Hradec). Zbylých osm míst v nyní desetičlenné radě města mají zástupci ANO a ODS.

