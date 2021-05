Hasiči dnes na několika místech likvidovali požáry lesa, komplikoval je vítr Licence | Volné dílo (public domain) Foto | skeeze / pixabay.com U požáru lesa poblíž Černovic na Blanensku vyhlásili třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu. Ilustrační foto Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Hasiči dnes na několika místech v Česku likvidovali lesní požáry. Zásahy jim komplikoval především silný vítr. U požáru lesa poblíž Černovic na Blanensku vyhlásili třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu. Na Brněnsku, Vsetínsku a Olomoucku vyhlásili druhé stupně. Požáry v přírodě jsou častější, když delší dobu neprší a je sucho. Ve středu by mělo začít vydatně pršet. U Černovic na Blanensku oheň zasáhl asi 2,5 hektaru plochy, ještě po 18:00 hasiči s ohněm bojovali. S hasebními pracemi pomáhal i vrtulník. Mluvčí hasičů Filip Venclovský ČTK řekl, že práce hasičům komplikuje především silný vítr. V 17:00 ještě požár neměli pod kontrolou. Kolem poledne hasiči zasahovali také u rozsáhlejšího požáru lesa u Hlubokých Dvorů na Brněnsku, kde hořel les a paseka. Hořelo na ploše asi 200krát 200 metrů. Na místě zasahovalo asi 50 hasičů, kvůli zvýšené spotřebě vody a kvůli silnému větru vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Hrozilo, že se oheň rychle rozšíří dál. Nejzávažnější čtvrtý se vyhlašuje jen při mimořádných situacích. Hašení trvalo asi dvě hodiny, požár zcela zlikvidovali kolem 13:15. Poblíž Pržna na Vsetínsku hořel les a rovněž tam hasiči vyhlásili druhý ze čtyř stupňů poplachu. Oheň podle mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříkové zasáhl poblíž Pržna část vytěženého lesního porostu a kvůli silnému větru se rozšířil i na vzrostlé stromy. Zásah komplikoval hasičům také kopcovitý terén. Vodu potřebnou k hašení dováželi kyvadlově. Odpoledne hasiči hasili také požár mýtiny s novou výsadbou na Babí hoře u Šternberka na Olomoucku. Šlo o poměrně rozsáhlou plochu porostu o rozloze 200krát 200 metrů a i tam byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu. "Zásah komplikuje silný vítr a nepřístupný terén. Využíváme dálkovou dopravu vody i smáčedla," uvedla mluvčí hasičů Lucie Balážová. Silný vítr komplikoval dnes práci hasičů i na ostatních místech Olomouckého kraje. Kromě požáru je zaměstnávaly hlavně popadané stromy na komunikacích. U požáru lesa dnes zasahovali také hasiči v Královéhradeckém kraji. Hořel lesní porost na ploše 200krát 300 metrů u obce Sněžné na Rychnovsku. Zasahovalo 20 jednotek včetně dvou z Polska. "Vyžádána byla dvě letadla letecké hasičské služby, ale nehasila," řekl dnes ČTK mluvčí krajských hasičů Ondřej Sezima. Požáry v přírodě jsou častější, když delší dobu neprší a je sucho. Stačí pak třeba jen nedopalek cigarety odhozený do trávy či jiskra od projíždějícího vlaku. Sucho je nyní na 12 procentech území Česka, uvedl portál Intersucho.cz. Počínající sucho je podle něj vidět zejména v jižních Čechách a na severu jižní Moravy. Ve středu ale meteorologové očekávají od jihozápadu vydatnější déšť, který bude odpoledne a v noci na čtvrtek zvedat hladiny zejména menších řek na Šumavě a v Novohradských horách. Poslední tři dny jsou na květen nezvykle teplé, padají i teplotní rekordy. V neděli se teplotní rekordy přepisovaly jen výjimečně. V pondělí Češi zažili první tropický den roku a rekordy padly na třetině měřicích stanic.Také dnes v Česku meteorologové zaznamenali tropické třicítky, rekordy padly na 11 z asi 150 stanic.



