Hotely v Itálii nemají povinnost podávat vodu z kohoutku hostům, rozhodl soud

28.5.2026 22:19 (ČTK)
Minerální voda
Foto | NOBUHIRO ASADA / Shutterstock
Hotely v Itálii nemají povinnost podávat vodu z kohoutku svým hostům. Uvedla to tento týden italská média. Poukazují na nedávný rozsudek italského nejvyššího soudu, který rozhodoval o žalobě podané na luxusní hotel v Alpách. Nejvyšší soud také odmítl uznat klientce pětihvězdičkového hotelu odškodnění.
 
Na italské soudy se obrátila nespokojená klientka, která v hotelu Sassongher v alpském letovisku Corvara strávila poslední dny roku 2019 a začátek roku 2020. Klientka si v hotelu zaplatila polopenzi, která ale neobsahovala nápoje. Za několikadenní pobyt zaplatila podle svého tvrzení na 6000 eur (150 000 korun).

Ženě se však nelíbilo, že jí personál odmítl podat vodu z kohoutku, ačkoliv o to žádala a byla ochotná za ní zaplatit. Proto se obrátila na italské soudy, které však její žalobu zamítly. Učinil tak i italský nejvyšší soud. Potvrdil tím názor nižších instancí, podle kterých v Itálii neexistuje žádná zákonná povinnost pro hotely nabízet vodu z kohoutku svým hostům.

Rozhodnutí hotelu nepodávat vodu z kohoutku vysvětlil advokát hotelu Silvio Belardi deníku Corriere della Sera snahou předejít problémům, které by se mohly vyskytnout po konzumaci této tekutiny.

Žena se domáhala odškodnění ve výši 2700 eur, což nejvyšší soud odmítl. Podle něj se nepodařilo prokázat, že hotel svým počínáním porušil smluvní podmínky pobytu. Naopak žena musí hotelu zaplatit celkem 3200 eur za právní výlohy i sankci za podání žaloby ve špatné víře.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

