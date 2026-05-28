Hotely v Itálii nemají povinnost podávat vodu z kohoutku hostům, rozhodl soud
Ženě se však nelíbilo, že jí personál odmítl podat vodu z kohoutku, ačkoliv o to žádala a byla ochotná za ní zaplatit. Proto se obrátila na italské soudy, které však její žalobu zamítly. Učinil tak i italský nejvyšší soud. Potvrdil tím názor nižších instancí, podle kterých v Itálii neexistuje žádná zákonná povinnost pro hotely nabízet vodu z kohoutku svým hostům.
Rozhodnutí hotelu nepodávat vodu z kohoutku vysvětlil advokát hotelu Silvio Belardi deníku Corriere della Sera snahou předejít problémům, které by se mohly vyskytnout po konzumaci této tekutiny.
Žena se domáhala odškodnění ve výši 2700 eur, což nejvyšší soud odmítl. Podle něj se nepodařilo prokázat, že hotel svým počínáním porušil smluvní podmínky pobytu. Naopak žena musí hotelu zaplatit celkem 3200 eur za právní výlohy i sankci za podání žaloby ve špatné víře.
