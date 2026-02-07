https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/jihlava-bude-pokracovat-v-opravach-vodarenskych-rybniku-letos-to-bude-lukas
Jihlava bude pokračovat v opravách vodárenských rybníků, letos to bude Lukáš

7.2.2026 18:40 | JIHLAVA (ČTK)
Foto | Inge Maria / unsplash.com
Jihlava bude letos pokračovat v opravách pístovských rybníků. Letos přijde na řadu rybník Lukáš, uvedla radnice na webu. Soustava pěti rybníků chrání krajské město před povodněmi a je pro něj i důležitým záložním zdrojem pitné vody. Opravené už jsou dva rybníky. Na projekt má město schválenou dotaci 45 milionů korun z operačního programu Životní prostředí.
 
U rybníků se zlepší bezpečnostní přelivy a budou upravené hráze. "Díky čemuž bude posílena jejich stabilita a odolnost vůči erozi nebo průsakům," uvedl náměstek primátora Radek Popelka (ANO). Ze dna rybníků Vodárenský a Kalný budou také odtěžené nánosy bahna. Podle náměstka se tím sníží riziko povodní v území podél Koželužského potoka a Jihlávky, v němž má trvalé bydliště skoro 1700 lidí.

Vodárenská soustava se skládá z pěti rybníků. V případě potřeby by byly schopné zásobovat vodou třetinu Jihlavy, řekla novinářům při loňské prohlídce areálu Ladislava Kružíková z vodohospodářského oddělení města. Kdysi u těchto rybníků sloužila i úpravna vody. Nynější úpravna v Jihlavě - Hosově bere surovou vodu hlavně z přehrady Hubenov, ale stále také z pístovské soustavy. V případě potřeby se do této soustavy dá přečerpávat voda i z řeky Jihlavy.

Opravený je už největší rybník Lužný s 12 hektary plochy. Práce za víc než 18 milionů korun skončily v roce 2022. Loňské opravy Silničního rybníka stály podle věstníku veřejných zakázek okolo pěti milionů korun bez DPH. Na chystané opravy rybníka Lukáš zatím radnice stavební firmu nevybrala, uvedl její mluvčí Radovan Daněk. Poslední přijdou na řadu rybníky Kalný a Vodárenský. Budou opravované společně, protože Kalný nemá samostatné vypouštěcí zařízení.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Pražská EVVOluce

