Jihlava bude pokračovat v opravách vodárenských rybníků, letos to bude Lukáš
Vodárenská soustava se skládá z pěti rybníků. V případě potřeby by byly schopné zásobovat vodou třetinu Jihlavy, řekla novinářům při loňské prohlídce areálu Ladislava Kružíková z vodohospodářského oddělení města. Kdysi u těchto rybníků sloužila i úpravna vody. Nynější úpravna v Jihlavě - Hosově bere surovou vodu hlavně z přehrady Hubenov, ale stále také z pístovské soustavy. V případě potřeby se do této soustavy dá přečerpávat voda i z řeky Jihlavy.
Opravený je už největší rybník Lužný s 12 hektary plochy. Práce za víc než 18 milionů korun skončily v roce 2022. Loňské opravy Silničního rybníka stály podle věstníku veřejných zakázek okolo pěti milionů korun bez DPH. Na chystané opravy rybníka Lukáš zatím radnice stavební firmu nevybrala, uvedl její mluvčí Radovan Daněk. Poslední přijdou na řadu rybníky Kalný a Vodárenský. Budou opravované společně, protože Kalný nemá samostatné vypouštěcí zařízení.
reklama