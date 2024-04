Karlovy Vary pořídí drtič, který zpracuje i dřevo, které zatím končí na skládce

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Karlovy Vary koupí do svého sběrného dvora drtič na dřevo. Zpracovat může i vyhozený nábytek a další dřevní materiál, který se objevuje ve skládkových dvorech. Drtič dřevní hmoty má stát 11,3 milionu korun a město na něj požádá o dotaci, která by mohla pokrýt 40 procent nákladů na pořízení, řekl ČTK radní Karlových Varů Petr Bursík (ODS).

"Je to další krok k tomu, že město chce recyklovat stále více typů materiálu. Jedná se o to, že jde to stroj, který veškerou dřevní hmotu vydrtí a umí ji roztřídit na tu, která je znovu použitelná a může se dát třeba do kompostárny, a která použitelná pro další zpracování není," uvedl Bursík. Zatím velká část dřevěného materiálu končí zbytečně na skládkách.

Stroj bude umístěn v městském sběrném dvoře, ale budou ho mít ve správě Lázeňské lesy a parky, které využitelný dřevní odpad zpracovávají.

Podle Bursíka bude sice žadatelem o dotaci město, ale zbytek z nákladů na pořízení stroje dodají Lázeňské lesy a parky, které jsou příspěvkovou organizací města. I kdyby se městu nepodařilo dotaci získat, drtič by město zřejmě stejně pořídilo. Nebylo by to ale asi hned.

