Karlovy Vary příští rok opraví za desítky milionů korun rozvod vřídelní vody
Vysoká cena oprav částečně souvisí s tím, že dodávky vřídelní vody do sanatorií nelze zastavit. V opravovaném úsek proto bude nutné zřídit dočasné potrubí.
Město a jeho Správa lázeňských zdrojů a kolonád nemůže cenu vřídelní vody výrazně zvyšovat, do ceny může promítnout pouze běžné provozní náklady. Město se ale alespoň dohodlo s Asociací hotelů a restaurací, že bude cenu postupně zvedat. Jak dnes uvedl Kovář, zatímco dříve stála vřídelní voda zhruba 70 korun za metr krychlový, postupně by měla zdražit až na 125 korun.
V Karlových Varech v posledních letech klesá počet lázeňských klientů, kteří jezdí na dlouhodobé pobyty a využívají klasické lázeňské procedury. Do lázní jezdí hosté spíše jen na několik dní a využívají wellness programy, u nichž není vřídelní voda nezbytná.
reklama