https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/karlovy-vary-pristi-rok-opravi-za-desitky-milionu-korun-rozvod-vridelni-vody
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Karlovy Vary příští rok opraví za desítky milionů korun rozvod vřídelní vody

28.12.2025 17:01 | KARLOVY VARY (ČTK)
Foto | MonicaVolpin / Pixabay
Karlovy Vary příští rok opraví páteřní rozvod vřídelní vody. Potrubí, kterým mineralizovanou vodu odebírají lázeňská zařízení ve městě, je v havarijním stavu. Oprava město vyjde na zhruba 50 milionů korun. V současnosti neexistuje dotační titul, který by na rekonstrukci přispěl, řekl náměstek primátorky Lubomír Kovář (ANO). Podle primátorky Andrey Pfeffer Ferklové (ANO) bude město o dotacích na lázeňskou infrastrukturu jednat s ministerstvem pro místní rozvoj.
 
"Chystáme výběrové řízení na výměnu takzvaného gravitačního řadu, pracovně možná vřídlovodu, to znamená vedení vřídelní vody od Vřídelní kolonády korytem řeky Teplé až k Alžbětiným lázním. Jednotlivé odbočky k lázeňským domům jsou už v jejich správě. Celá akce bude stát dle rozpočtu 50 milionů korun," uvedl Kovář. Doufá, že cena vzešlá z tendru bude nižší.

Vysoká cena oprav částečně souvisí s tím, že dodávky vřídelní vody do sanatorií nelze zastavit. V opravovaném úsek proto bude nutné zřídit dočasné potrubí.

Město a jeho Správa lázeňských zdrojů a kolonád nemůže cenu vřídelní vody výrazně zvyšovat, do ceny může promítnout pouze běžné provozní náklady. Město se ale alespoň dohodlo s Asociací hotelů a restaurací, že bude cenu postupně zvedat. Jak dnes uvedl Kovář, zatímco dříve stála vřídelní voda zhruba 70 korun za metr krychlový, postupně by měla zdražit až na 125 korun.

V Karlových Varech v posledních letech klesá počet lázeňských klientů, kteří jezdí na dlouhodobé pobyty a využívají klasické lázeňské procedury. Do lázní jezdí hosté spíše jen na několik dní a využívají wellness programy, u nichž není vřídelní voda nezbytná.

Pražská EVVOluce

