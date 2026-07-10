Kjódó: Japonští vědci přeměnili vyhozené nudle udon na rozložitelný biopapír
Vedoucím projektu je profesor Naotaka Tanaka z Fakulty zemědělství Univerzity v Kagawě, který vyvinul technologii přeměny nudlí na papír díky výzkumu mikroorganismů a bakterií produkujících celulózu.
Prefektura Kagawa je známá díky regionální specialitě - nudlím sanuki udon, které sem přijíždějí ochutnat návštěvníci z celé země. Značné množství nudlí se ale buď neprodá, anebo je restaurace vyhazují, protože pokud se uvaří a zůstanou příliš dlouho scezené, ztrácejí svou chuť.
"Vzhledem k tomu, že se v prefektuře Kagawa vyhazuje velké množství nudlí udon, napadlo mě, že by jejich nové využití mohlo pomoci snížit plýtvání potravinami," řekl Tanaka. "Proces přeměny vyhozených nudlí na celulózu byl relativně jednoduchý, a tak jsem se rozhodl tento nápad uvést do praxe."
Aby se udon změnily na napodobeninu papíru, musí se nejprve vyřazené nudle v mixéru rozmixovat s vodou. Poté se přidají enzymy, které rozloží škrob na glukózu. Pak se ve směsi nechají vzejít bakterie octového kvašení, které postupně během několika dní vytvoří celulózovou membránu. Tato membrána se poté nanese na ploché formy a nechá vysušit na vzduchu.
Z jedné porce nudlí udon je možné vyrobit pět až deset listů papíru formátu A4. Podle Tanaky je tento materiál odolnější vůči vodě a roztržení než běžný papír a v půdě se přirozeně rozkládá působením dalších mikroorganismů.
Tanaka začal vyrábět papír s pomocí mikroorganismů zhruba před 16 lety, aby pomohl studentům lépe pochopit, jak mikroorganismy produkují celulózové membrány. Už tehdy ho překvapilo, jak je výsledný materiál lehký a odolný. Proto později začal zkoumat, zda by tato technika mohla pomoci řešit také problém plýtvání potravinami v prefektuře Kagawa.
"Chtěl jsem přispět společnosti tím, že využiji jedinečných charakteristik tohoto regionu," řekl Kjódó.
Kolem roku 2020 univerzita bezplatně poskytla své výrobní know-how sociální organizaci v prefektuře poté, co Tanaka navrhl, že by tento proces mohl poskytnout pracovní příležitost lidem se zdravotním postižením.
Projekt se původně setkal s problémy, protože se v běžném provozu pláty celulózy ve formách kontaminovaly a začaly plesnivět. Ale později se podařilo produkci stabilizovat, když se materiály začaly kultivovat v boxech s kontrolovanou teplotou. Nyní chráněná dílna vyrábí asi stovku archů měsíčně.
Univerzita poté z dílny nakupuje hotový papír, čímž vzniká malý místní výrobní cyklus propojující restaurace, vědce a provozovnu pod křídly sociální služby. Partnerské restaurace dodávají nudle, které by jinak musely vyhodit.
Hotové archy už slouží k výrobě propagačních předmětů a uměleckých děl. Vědci dále zkoumají, jestli by se tento biologicky rozložitelný materiál dal v budoucnu využívat například v umělých rybářských návnadách a dalších výrobcích, u nichž by bylo výhodné, aby se po vyhození v přírodě rozložily.
Na oplátku za dodávky nudlí poskytuje univerzita zúčastněným restauracím údaje o denním objemu potravinového odpadu a o povětrnostních podmínkách. Tyto informace mohou podle výzkumníků podnikům pomoci lépe předvídat poptávku a v budoucnu tak snížit množství odpadu.
"Doufám, že tato iniciativa poslouží jako vzor pro snižování množství vyhazovaných potravin," dodal Tanaka.
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