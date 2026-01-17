Kolínské muzeum připravilo druhou část stálé přírodovědné expozice Svět hmyzu
První část expozice otevřená v únoru 2024 čítá přes 1000 exponátů, návštěvníky seznamuje se systémem hmyzu a jeho ochranou. Představuje 29 řádů hmyzu, každý doplněný trojrozměrným modelem. Jde o druhy žijící v Česku, především na Kolínsku.
Návštěvníci muzea se letos mohou těšit i na několik výstav, od května například na výstavu o stavu a vývoji přírody na Kolínsku, od října na výstavu o svatém Vojtěchovi. Na podzim by se měla ve Dvořákově muzeu pravěku otevřít výstava nejnovějších archeologických nálezů z okolí Plaňan na Kolínsku, muzeum ji připravuje s Ústavem archeologické památkové péče.
Regionální muzeum v Kolíně je příspěvkovou organizací Středočeského kraje a spravuje několik poboček. Kromě muzea v Kolíně například Podlipanské muzeum v Českém Brodě, skanzen v Kouřimi, tvrz v Hradeníně a od roku 2022 také Památník tří odbojů v Lošanech.
