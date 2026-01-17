https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/kolinske-muzeum-pripravilo-druhou-cast-stale-prirodovedne-expozice-svet-hmyzu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Kolínské muzeum připravilo druhou část stálé přírodovědné expozice Svět hmyzu

17.1.2026 14:49 | KOLÍN (ČTK)
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | u278 / Flickr
Regionální muzeum v Kolíně otevřelo ve Veigertovském domě na Karlově náměstí druhou část stálé přírodovědné expozice Svět hmyzu. Čítá dalších zhruba 960 exponátů a zaměřuje se na sociální hmyz a vztah člověka a hmyzu. Představí také hmyzí rekordmany. Jde o poslední expozici ve Veigertovském domě, kterou bylo třeba dokončit, první část byla otevřena před dvěma lety. ČTK to řekli ředitel muzea Vladimír Rišlink a kurátor expozice Ivo Rus.
 
Část věnovaná sociálnímu hmyzu představuje typická hnízda, část věnovaná vztahu hmyzu a člověka seznámí návštěvníky například s postavením hmyzu v potravním řetězci, mimikry u hmyzu nebo typickými hmyzími produkty. Rekordmany přiblíží Guinnessova kniha rekordů hmyzu. Součástí expozice je i multimediální projekce s dalšími informacemi o hmyzu, především ve vztahu ke Kolínsku.

První část expozice otevřená v únoru 2024 čítá přes 1000 exponátů, návštěvníky seznamuje se systémem hmyzu a jeho ochranou. Představuje 29 řádů hmyzu, každý doplněný trojrozměrným modelem. Jde o druhy žijící v Česku, především na Kolínsku.

Návštěvníci muzea se letos mohou těšit i na několik výstav, od května například na výstavu o stavu a vývoji přírody na Kolínsku, od října na výstavu o svatém Vojtěchovi. Na podzim by se měla ve Dvořákově muzeu pravěku otevřít výstava nejnovějších archeologických nálezů z okolí Plaňan na Kolínsku, muzeum ji připravuje s Ústavem archeologické památkové péče.

Regionální muzeum v Kolíně je příspěvkovou organizací Středočeského kraje a spravuje několik poboček. Kromě muzea v Kolíně například Podlipanské muzeum v Českém Brodě, skanzen v Kouřimi, tvrz v Hradeníně a od roku 2022 také Památník tří odbojů v Lošanech.

