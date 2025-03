Komunitní zahrada v Chrudimi obnoví historické skleníky

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Spolek, který se stará o komunitní zahradu v Chrudimi, letos obnoví skleníky, které jsou staré desítky let a dříve byly i vytápěné. V jedné části se budou konat přednášky, na druhé ploše bude možné pěstovat rostliny. ČTK to řekl Marek Točoň, zakladatel a koordinátor iniciativy Zahrada ve městě.Podle první zmínky pramenů bylo zahradnictví v daném místě už v roce 1930 a sloužilo zemědělské škole. Lokalita má asi 4500 metrů čtverečních. Točoň se o nevyužité zahradě s budovu zahradnictví dozvěděl v roce 2021, i když je z Chrudimi, netušil že tam je.

"Přišli jsme za městem, že by to mohlo fungovat jako komunitní zahrada, kdysi to jako zahradnictví fungovalo. Místo bylo 30 let opuštěné," řekl Točoň.

Zanedbaná zahrada vyžadovala zpočátku velké úsilí a hodně peněz. Točoň s dalšími lidmi založil spolek a budovu a pozemky má ve výpůjčce od města, v roce 2022 dostali klíče od budovy. Podle Točoně bylo zpočátku těžké se zorientovat v neziskovém sektoru, bez dotací nadací či města existovat nešlo.

"Vytvořila se kolem toho skvělá parta lidí. Díky spolupráci nás všech se to posouvá. První půlrok jsme tam běhali s motorovými pilami a odstraňovali nálety, které byly do výšky 20 metrů. Původní záhony byly zavezené hromadou suti. Loni jsme zlikvidovali zhruba 160 tun suti," řekl Točoň.

Spolek letos díky dotacím pracuje na zateplení a obnově fasády na staré budově. Vznikne patium, vnitřní dvůr bude umístění u vchodu do zahrady. Stavět se také budou bezprahové záchody, protože zahradu navštěvují také imobilní lidé.

Letos se skupina nadšenců bude věnovat historickým skleníkům, které bývaly vyhřívané. "Neobnovíme je do původního stavu, bylo by to energeticky náročné. Dřív se vyhřívaly z kotelny, která byla v domě. My očistíme torza skleníků, zakonzervujeme je a zasklíme. Pravý skleník bude sloužit pro komunitní účely a levý na rozpěstovávání rostlin," řekl Točoň.

Lidem z iniciativy trvalo delší dobu, než se komunitní zahrada mohla otevřít veřejnosti. K pěstování slouží od loňského března. Letos se očekává, že na záhoncích bude hospodařit dvacítka zahradníků. Pěstovat mohou ovoce, zeleninu nebo bylinky.

"Museli jsme vytvořit pořadník, nejsme schopní vyhovět všem. Ještě plánujeme rozšiřovat místa pro pěstování. Členství mají lidé na rok, každý dostane záhonek. Nesmí využívat chemické postřiky, protože bychom chtěli získat certifikát přírodní zahrady," řekl Točoň.

