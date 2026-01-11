https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/kvuli-stavbe-prelivu-na-orliku-se-v-pondeli-na-dva-roky-uzavre-silnice-na-hrazi
Kvůli stavbě přelivu na Orlíku se na dva roky uzavře silnice na hrázi

11.1.2026 19:52 | SOLENICE (ČTK)
Pokračující stavba bezpečnostního přelivu na Orlíku si od pondělí vyžádá uzavření silnice na hrázi přehrady. Silnice třetí třídy mezi Solenicemi a Milešovem bude dva roky neprůjezdná, řidiči budou jezdit po objížďkách přes Kamýk nad Vltavou nebo přes Vesecký most po silnici I/18 mezi Příbramí a Sedlčany. Místní mohou využívat lávku pro pěší v Solenicích, jež byla uzpůsobena pro automobilovou dopravu. ČTK o tom informovala mluvčí Povodí Vltavy Pavlína Mertl.
 
Stavbaři budují doplňkový přeliv za 1,78 miliardy korun od roku 2021, má snížit zatížení vodního díla při extrémních povodních. Důvodem uzavírky je zahájení další etapy prací, dělníci vybudují krytou část skluzu protínající hráz v místech, kde se napojuje na pravý břeh.

"Povodí Vltavy jako investor zajistil nad rámec zákonných povinností pro rezidenty okolních obcí, zaměstnance vodní elektrárny a vodního díla a samozřejmě také pro složky Integrovaného záchranného systému možnost objížďky přes lávku pro pěší v obci Solenice, kterou jsme stavebně uzpůsobili pro zatížení automobily," uvedl generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala. Objízdná trasa přes lávku v Solenicích má být v provozu od přelomu ledna a února, bude se po ní jezdit kyvadlově.

Bezpečnostní přeliv na Orlíku vzniká mimo hráz poblíž administrativní budovy. Má mít tři pole hrazená segmentovými uzávěry, zakrytou část a železobetonový skluz dlouhý 367 metrů a široký 16 metrů. Hlavním cílem je zvýšit zabezpečení přehrady před účinky velkých vod a posílit protipovodňovou ochranu na dolním toku Vltavy pro více než 240 000 obyvatel a jejich majetek. Díky doplňkovému přelivu Orlická přehrada bezpečně zvládne desetitisíciletou povodeň, která odpovídá průtoku 5300 metrů krychlových za vteřinu.

Přípravy projektu začaly po ničivých záplavách v roce 2002, kdy Orlík dokázal pozdržet kulminaci povodně na dolním toku Vltavy a Labe o 17 hodin. Přehrada byla tehdy vystavena podstatně většímu zatížení, než s jakým projektanti počítali. Odborníci zpracovali 14 variant technických řešení, na studiích se podíleli i zahraniční experti. Stavba začala v říjnu 2021. S dokončením se podle dřívějších informací počítá na přelomu let 2027 a 2028.

Orlická přehrada je největším vodním dílem v ČR. Její stavba začala v roce 1954 a hlavní část prací pokračovala do roku 1961. V minulosti prošla mnoha zkouškami, těmi nejnáročnějšími byly povodně v letech 2002 a 2006.

Pražská EVVOluce

