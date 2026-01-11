Kvůli stavbě přelivu na Orlíku se na dva roky uzavře silnice na hrázi
"Povodí Vltavy jako investor zajistil nad rámec zákonných povinností pro rezidenty okolních obcí, zaměstnance vodní elektrárny a vodního díla a samozřejmě také pro složky Integrovaného záchranného systému možnost objížďky přes lávku pro pěší v obci Solenice, kterou jsme stavebně uzpůsobili pro zatížení automobily," uvedl generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala. Objízdná trasa přes lávku v Solenicích má být v provozu od přelomu ledna a února, bude se po ní jezdit kyvadlově.
Bezpečnostní přeliv na Orlíku vzniká mimo hráz poblíž administrativní budovy. Má mít tři pole hrazená segmentovými uzávěry, zakrytou část a železobetonový skluz dlouhý 367 metrů a široký 16 metrů. Hlavním cílem je zvýšit zabezpečení přehrady před účinky velkých vod a posílit protipovodňovou ochranu na dolním toku Vltavy pro více než 240 000 obyvatel a jejich majetek. Díky doplňkovému přelivu Orlická přehrada bezpečně zvládne desetitisíciletou povodeň, která odpovídá průtoku 5300 metrů krychlových za vteřinu.
Přípravy projektu začaly po ničivých záplavách v roce 2002, kdy Orlík dokázal pozdržet kulminaci povodně na dolním toku Vltavy a Labe o 17 hodin. Přehrada byla tehdy vystavena podstatně většímu zatížení, než s jakým projektanti počítali. Odborníci zpracovali 14 variant technických řešení, na studiích se podíleli i zahraniční experti. Stavba začala v říjnu 2021. S dokončením se podle dřívějších informací počítá na přelomu let 2027 a 2028.
Orlická přehrada je největším vodním dílem v ČR. Její stavba začala v roce 1954 a hlavní část prací pokračovala do roku 1961. V minulosti prošla mnoha zkouškami, těmi nejnáročnějšími byly povodně v letech 2002 a 2006.
reklama