https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/led-hrozil-zvysenim-hladiny-na-oslave-u-oslavan-na-brnensku-kry-rozbijely-bagry
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Led hrozil zvýšením hladiny na Oslavě u Oslavan na Brněnsku, kry rozbíjely bagry

8.2.2026 19:28 | OSLAVANY (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Uvolněný led po oteplení posledních dnů hrozil zvýšením hladiny řeky Oslavy u Oslavan na Brněnsku. Povodí Moravy proto na místo vyslalo dva bagry, které koryto řeky uvolnily a velké kusy ledu rozbily. Informovalo o tom na svém facebookovém profilu.
 
"Uvolněný led začal dnes hrozit u Oslavan na řece Oslavě. Do akce tak vyrazil náš tým. Těžká technika, rychlá reakce a jasný cíl - rozbít led dřív, než začne způsobovat problémy," uvedlo povodí.

Podle údajů uvedených na webu povodí začala hladina na Oslavě stoupat v pátek ráno. Z původní úrovně 80 centimetrů vystoupala na 112 centimetrů, hranice prvního povodňového stupně je na 200 centimetrech. Průtok se zvýšil z obvyklých dvou krychlových metrů za sekundu na devět krychlových metrů. Po sobotním zásahu bagrů klesla hladina k dnešnímu poledni až k 68 centimetrům, průtok se snížil na 0,8 krychlových metrů za sekundu.

Státní podnik Povodí Moravy zajišťuje správu, provoz a údržbu vodních toků a vodohospodářských objektů v povodí řeky Moravy. Spravuje téměř 11.000 kilometrů vodních toků, víc než 1100 kilometrů ochranných hrází, 30 významných nádrží, 137 malých vodních nádrží, 15 malých vodních elektráren, 13 plavebních komor a 175 jezů.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Soutok Dyje a Kyjovky. Foto: Radomír Dohnal Ekolist.cz Vědci hledají způsob, jak udržet více vody v povodí Dyje Foto: Inge Maria unsplash Jihlava bude pokračovat v opravách vodárenských rybníků, letos to bude Lukáš Malá vodní elektrárna Miřejovice Foto: ŠJů Wikimedia Commons Státní podnik Povodí Vltavy letos plánuje veřejné zakázky za 1,25 miliardy korun

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist