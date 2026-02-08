Led hrozil zvýšením hladiny na Oslavě u Oslavan na Brněnsku, kry rozbíjely bagry
Podle údajů uvedených na webu povodí začala hladina na Oslavě stoupat v pátek ráno. Z původní úrovně 80 centimetrů vystoupala na 112 centimetrů, hranice prvního povodňového stupně je na 200 centimetrech. Průtok se zvýšil z obvyklých dvou krychlových metrů za sekundu na devět krychlových metrů. Po sobotním zásahu bagrů klesla hladina k dnešnímu poledni až k 68 centimetrům, průtok se snížil na 0,8 krychlových metrů za sekundu.
Státní podnik Povodí Moravy zajišťuje správu, provoz a údržbu vodních toků a vodohospodářských objektů v povodí řeky Moravy. Spravuje téměř 11.000 kilometrů vodních toků, víc než 1100 kilometrů ochranných hrází, 30 významných nádrží, 137 malých vodních nádrží, 15 malých vodních elektráren, 13 plavebních komor a 175 jezů.
