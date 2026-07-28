Lesní požáry po měsících sucha postihly západ Spojených států a Kanady
Podle agentury AP tento požár do pondělí sežehl zhruba 186 kilometrů čtverečních a zatím se jej nepodařilo dostat pod kontrolu. Starosta Huntingtonu Chuck Guerri uvedl, že v pondělí brzy ráno se plameny dostaly do vzdálenosti 76 metrů od jednoho z domů v obci, ale hasičům se tuto část požáru podařilo uhasit. Huntington halí hustý kouř.
V oblasti byl v pondělí také uzavřen zhruba 113 kilometrů dlouhý úsek dálnice 84. Později byl na něm provoz obnoven, ale ministerstvo dopravy upozornilo, že v souvislosti s požáry mohou nastat nová dopravní omezení. Další požár postihl oblast zhruba osm kilometrů od městečka Sisters v centrálním Oregonu. Zhruba 3000 jeho obyvatel úřady sdělily, aby byli připraveni se evakuovat.
Rozsáhlé lesní požáry na západě USA agentura AP dává do souvislosti s několikaměsíčními suchy a rekordně nízkým úhrnem sněhu během zimy. V sobotu americké úřady informovaly o smrti čtvrtého hasiče, který podlehl zraněním poté, co spolu se svými kolegy v červnu hasil rychle se šířící požár na hranici mezi americkými státy Colorado a Utah.
V Kanadě podle stanice CBC byly evakuovány stovky obyvatel obce Clinton v Britské Kolumbii. V oblasti byl rovněž uzavřen úsek dálnice a úřady varovaly, že horko v kombinaci se suchem a větrným počasím bude v následujících dnech zřejmě hasící práce komplikovat.
Premiér Carney uvedl, že letošní požáry v Kanadě patří k nejhorším v dějinách země. Jejich šíření je připisováno teplejšímu počasí, které provázejí intenzivní bouřky s blesky, jež zasahují proschlé lesy.
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