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Lesní požáry po měsících sucha postihly západ Spojených států a Kanady

28.7.2026 10:32 (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | California National Guard / Flickr.com
Desítky lesních požárů na západě Spojených států a Kanady spálily tisíce kilometrů čtverečních půdy. V americkém státě Oregon o víkendu zhruba desítka požárů podle serveru BBC sežehla zhruba 4046 kilometrů čtverečních porostu, vedla k uzavření důležité dálnice a evakuaci tisíců lidí. V provincii Britská Kolumbie na jihozápadě Kanady mezitím propukly nové požáry po víkendových bouřkách, během kterých udeřily v oblastech postižených suchy tisíce blesků. Podle kanadského premiéra Marka Carneyho se nynější požáry v Kanadě řadí k nejhorším v historii země.
 
Požár Fox se rozhořel na hranici mezi americkými státy Oregon a Idaho, asi 19 kilometrů od oregonské obce Huntington, jejíž zhruba 500 obyvatel se muselo evakuovat.

Podle agentury AP tento požár do pondělí sežehl zhruba 186 kilometrů čtverečních a zatím se jej nepodařilo dostat pod kontrolu. Starosta Huntingtonu Chuck Guerri uvedl, že v pondělí brzy ráno se plameny dostaly do vzdálenosti 76 metrů od jednoho z domů v obci, ale hasičům se tuto část požáru podařilo uhasit. Huntington halí hustý kouř.

V oblasti byl v pondělí také uzavřen zhruba 113 kilometrů dlouhý úsek dálnice 84. Později byl na něm provoz obnoven, ale ministerstvo dopravy upozornilo, že v souvislosti s požáry mohou nastat nová dopravní omezení. Další požár postihl oblast zhruba osm kilometrů od městečka Sisters v centrálním Oregonu. Zhruba 3000 jeho obyvatel úřady sdělily, aby byli připraveni se evakuovat.

Rozsáhlé lesní požáry na západě USA agentura AP dává do souvislosti s několikaměsíčními suchy a rekordně nízkým úhrnem sněhu během zimy. V sobotu americké úřady informovaly o smrti čtvrtého hasiče, který podlehl zraněním poté, co spolu se svými kolegy v červnu hasil rychle se šířící požár na hranici mezi americkými státy Colorado a Utah.

V Kanadě podle stanice CBC byly evakuovány stovky obyvatel obce Clinton v Britské Kolumbii. V oblasti byl rovněž uzavřen úsek dálnice a úřady varovaly, že horko v kombinaci se suchem a větrným počasím bude v následujících dnech zřejmě hasící práce komplikovat.

Premiér Carney uvedl, že letošní požáry v Kanadě patří k nejhorším v dějinách země. Jejich šíření je připisováno teplejšímu počasí, které provázejí intenzivní bouřky s blesky, jež zasahují proschlé lesy.

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