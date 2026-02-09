Lesníci budou nově dostávat příspěvek na sdružování, projedná to vláda
Lesníci obdrží příspěvek formou jednorázového příspěvku na založení sdruženého lesního majetku, dále budou dostávat roční plošný příspěvek na správu sdruženého lesního majetku, příspěvek na zajištění a zařízení kanceláře pro manažera sdruženého lesního majetku nebo příspěvek za společný prodej dříví ze sdruženého lesního majetku. "Uvedenými předměty finančního příspěvku jsou sdruženým lesním majetkům částečně kompenzovány všechny ekonomické nevýhody oproti přirozeně vzniklým větším lesním majetkům," uvádí zpráva.
Podporu speciálních spolků drobných vlastníků lesů požadovalo už dříve Sdružení vlastníků soukromých, obecních a církevních lesů (SVOL). Podle sdružení by to ulehčilo situaci mnoha majitelům s malými výměrami, kteří sami nezvládají správu svého lesa. Ministerstvo zemědělství už v roce 2024 uvedlo, že je připraveno sdružování finančně podpořit v novele lesního zákona. Novela nabyla účinnosti 1. ledna letošního roku.
Drobným majitelům by podle dřívějšího vyjádření předsedy SVOL Jiřího Svobody mohlo sdružování pomoci lépe hospodařit a zvládat kalamity. Vytvořením větších celků by mohli vlastníci například společně zaměstnat odborného lesního hospodáře, který zajistí profesionální péči o lesy, protože drobní vlastníci s lesním hospodařením často nemají zkušenosti ani potřebné vybavení.
Sdružení uvádí, že v ČR je téměř 300.000 vlastníků lesů s výměrou do 50 hektarů, dvě třetiny mají les menší než hektar.
reklama