Lesy ČR obnovují Drábské světničky, návštěvníky přivítají v létě

25.12.2025 17:48 | MNICHOVO HRADIŠTĚ (ČTK)
Zdroj | Lesy ČR
Lesy České republiky (LČR) obnovují Drábské světničky u Mnichova Hradiště na Mladoboleslavsku. Cílem je záchrana pozůstatků skalního hradu Drábské světničky v Českém ráji a znovuotevření areálu, který je kvůli bezpečnosti několik let uzavřený. První návštěvníci by se měli do areálu podívat na začátku letních prázdnin 2026. Projekt vyjde na téměř 17 milionů korun, informovala mluvčí LČR Eva Jouklová.
 
"Upravíme trasy a změníme vstupní portál, zaslepíme úzké přístupové schodiště a opravíme zábradlí. Lidé dosud většinou procházeli hradem po pískovci, nově už budou mít pod nohama jen ocelovo-dřevěná schodiště, lávky, chodníky a rampy. Silně prošlapaná místa včetně erozních rýh doplníme umělým kamenem. Lokálně musíme stabilizovat svahy," popsal práce na obnově severočeský ředitel LČR Václav Bašta.

Na stavu Drábských světniček, které jsou národní kulturní památkou, se podle LČR podepsal zejména velký zájem návštěvníků i chování vandalů, kteří do pískovce vyrývali obrazce a nápisy. "Výrazné prohlubně, erozní rýhy na cestách a nápisy s obrazci vyryté v pískovci, tak vypadají Drábské světničky, které jsou vstupní branou Českého ráje," uvedla mluvčí.

Vnitřní okruh skalního hradu LČR jako správci v roce 2019 uzavřely a po dohodě s archeology a zástupci Správy chráněné krajinné oblasti Český ráj rozhodly o financování projektu. Zahájení prací předcházela několikaletá příprava projektu včetně financování, vyjasnění majetkoprávních vztahů, digitálního zmapování místa a povolení stavby.

Dodavatelská firma má letos v areálu demontovat konstrukce, připravit stavební přístupové trasy i detailní terénní parametry usazení nových lávek, schodišť a dalších prvků do skalního reliéfu. S jejich výrobou se počítá v zimě. Na jaře konstrukce na místo i ze skal přepraví vrtulník. Kvůli bezpečnosti jsou pro veřejnost uzavřené všechny přístupové cesty, jejich přehled je vyznačen na mapě.

Drábské světničky na západě Českého ráje jsou přístupné z nedaleké obce Dneboh. Z původně dřevěného skalního hradu se dochovaly téměř dvě desítky skalních světniček. Od roku 1958 je hrad součástí rozsáhlého památkově chráněného areálu "Hradiště Hrada a Klamorna, hrad Drábské světničky, zřícenina a archeologické stopy".

