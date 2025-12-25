Lesy ČR obnovují Drábské světničky, návštěvníky přivítají v létě
Na stavu Drábských světniček, které jsou národní kulturní památkou, se podle LČR podepsal zejména velký zájem návštěvníků i chování vandalů, kteří do pískovce vyrývali obrazce a nápisy. "Výrazné prohlubně, erozní rýhy na cestách a nápisy s obrazci vyryté v pískovci, tak vypadají Drábské světničky, které jsou vstupní branou Českého ráje," uvedla mluvčí.
Vnitřní okruh skalního hradu LČR jako správci v roce 2019 uzavřely a po dohodě s archeology a zástupci Správy chráněné krajinné oblasti Český ráj rozhodly o financování projektu. Zahájení prací předcházela několikaletá příprava projektu včetně financování, vyjasnění majetkoprávních vztahů, digitálního zmapování místa a povolení stavby.
Dodavatelská firma má letos v areálu demontovat konstrukce, připravit stavební přístupové trasy i detailní terénní parametry usazení nových lávek, schodišť a dalších prvků do skalního reliéfu. S jejich výrobou se počítá v zimě. Na jaře konstrukce na místo i ze skal přepraví vrtulník. Kvůli bezpečnosti jsou pro veřejnost uzavřené všechny přístupové cesty, jejich přehled je vyznačen na mapě.
Drábské světničky na západě Českého ráje jsou přístupné z nedaleké obce Dneboh. Z původně dřevěného skalního hradu se dochovaly téměř dvě desítky skalních světniček. Od roku 1958 je hrad součástí rozsáhlého památkově chráněného areálu "Hradiště Hrada a Klamorna, hrad Drábské světničky, zřícenina a archeologické stopy".
